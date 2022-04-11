Про посилення тиску на Росію через війну заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

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З данської сторони ми будемо готові піти якомога далі, щоб знайти консенсус щодо санкцій, у тому числі й щодо енергетики,

— сказав глава МЗС Данії.

Нафтові варіанти на порядку денному

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс додав, що шостий пакет включатиме "нафтові варіанти". Він висловив свої сподівання щодо того, що цього разу нафтові санкції приймуть. Він додав, що лідерам ЄС варто поїхати до Києва, Ірпеня та Бучі, щоб на власні очі переконатися у потребі введення санкцій.

Зазначимо, що Україна вже тривалий час наполягає на нафтовому ембарго, адже, купуючи російську нафту, Європа фінансує війну в Україні. Лише за перші 40 днів війни ЄС заплатив Росії за енергоносії 37 мільярдів євро. Поки що ЄС відмовився лише від вугілля в рамках п'ятого пакета санкцій. Але наступним енергоресурсом може стати нафта.

У Європі з'являється консенсус щодо нафти

Європарламент більшістю голосів підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських нафти, газу, вугілля та ядерного палива. Про таку готовність вже заявили окремі країни, зокрема Ірландія та Франція. Але залишаються країни, які через свою значну залежність не поспішають із рішенням.

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