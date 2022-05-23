Шольц пообіцяв допомогти Україні у відновленні експорту зерна

Світ опинився на межі продовольчої кризи через війну, яку Росія розпочала проти України. Німецький канцлер Олаф Шольц пообіцяв допомогти розблокувати українські порти, щоб наша держава могла знову експортувати продукцію.

Олаф Шольц відправився у триденну робочу поїздку до Африки. Під час першої зупинки у Сенегалі під час спілкування з журналістами, німецький канцлер заявив, що буде "активно працювати", щоб забезпечити експорт зерна з України. В який саме спосіб він буде це робити – не уточнив.

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Україна є одним з великих постачальників продукції, таких як пшениця та соняшникова олія, у тому числі й в країни Африки. Та російські війська заблокували українські порти, через що майже немає можливості експортувати продовольство. Залізницею та автошляхами відновити цей рівень експорту майже неможливо. А через відсутність української продукції деякі країни вже зіштовхнулися з продовольчою кризою, особливо у Східній Африці.

Загравання з Сенегалом

Такі заяви Олаф Шольц зробив під час спілкування з президентом Сенегалу Маккі Саллом. В цій країні є чималі поклади газу, і саме в них Німеччина бачить замінник для себе російського газу. Але родовища ще потребують розробки. І Шольц пообіцяв, що його країна допоможе в розробці цих родовищ.

Шольц також запросив Сенегал, який зараз головує в Африканському союзі, і Південну Африку взяти участь у червневому саміті G7 в Німеччині як гості.

Міграційна криза

Німеччина боїться чергової міграційної кризи. Колишній німецький посол у Москві Рюдігер фон Фріч заявив, що своїм блокуванням українських портів Росія свідомо прагне спровокувати голод на Близькому Сході та в Африці. Відтак е призведе до чергового масового напливу біженців до Європи, що може знову дестабілізувати ситуацію на континенті.

Африка виступає за мир

Сенегал зараз головує в Африканському союзі. І країни цього континенту намагаються триматися осторонь війни в Україні. Хоча російське вторгнення вже призвело до перебоїв з постачанням продукції, відтак її здорожчання, що потягнуло за собою підняття цін і на інші товари та послуги.

Салл, виступаючи як голова Африканського союзу, сказав, що багато африканських країн не хочуть приймати чиїсь сторони у війні. І виступають за мир та деескалацію конфлікту. Водночас що Сенегал, що ПАР утрималися від голосування за резолюцію ООН проти вторгнення Росії в Україну.

Салл заявив, що незабаром поїде до Росії та України від імені Африканського союзу.