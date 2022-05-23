Олаф Шольц відправився у триденну робочу поїздку до Африки. Під час першої зупинки у Сенегалі під час спілкування з журналістами, німецький канцлер заявив, що буде "активно працювати", щоб забезпечити експорт зерна з України. В який саме спосіб він буде це робити – не уточнив.

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Україна є одним з великих постачальників продукції, таких як пшениця та соняшникова олія, у тому числі й в країни Африки. Та російські війська заблокували українські порти, через що майже немає можливості експортувати продовольство. Залізницею та автошляхами відновити цей рівень експорту майже неможливо. А через відсутність української продукції деякі країни вже зіштовхнулися з продовольчою кризою, особливо у Східній Африці.

Загравання з Сенегалом

Такі заяви Олаф Шольц зробив під час спілкування з президентом Сенегалу Маккі Саллом. В цій країні є чималі поклади газу, і саме в них Німеччина бачить замінник для себе російського газу. Але родовища ще потребують розробки. І Шольц пообіцяв, що його країна допоможе в розробці цих родовищ.

Шольц також запросив Сенегал, який зараз головує в Африканському союзі, і Південну Африку взяти участь у червневому саміті G7 в Німеччині як гості.

Міграційна криза

Німеччина боїться чергової міграційної кризи. Колишній німецький посол у Москві Рюдігер фон Фріч заявив, що своїм блокуванням українських портів Росія свідомо прагне спровокувати голод на Близькому Сході та в Африці. Відтак е призведе до чергового масового напливу біженців до Європи, що може знову дестабілізувати ситуацію на континенті.

Африка виступає за мир

Сенегал зараз головує в Африканському союзі. І країни цього континенту намагаються триматися осторонь війни в Україні. Хоча російське вторгнення вже призвело до перебоїв з постачанням продукції, відтак її здорожчання, що потягнуло за собою підняття цін і на інші товари та послуги.

Салл, виступаючи як голова Африканського союзу, сказав, що багато африканських країн не хочуть приймати чиїсь сторони у війні. І виступають за мир та деескалацію конфлікту. Водночас що Сенегал, що ПАР утрималися від голосування за резолюцію ООН проти вторгнення Росії в Україну.

Салл заявив, що незабаром поїде до Росії та України від імені Африканського союзу.