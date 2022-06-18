Дійсно, економіка поступово адаптується до війни. Про це розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова, передає 24 канал.

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Що стали купувати українці

Рожкова зазначила, що в перші місяці війни у людей від шоку був попит тільки на товари першої необхідності. Купували лише їжу, медикаменти, якісь прості речі. Натомість зараз відновлюється попит на промислові товари, одяг та послуги. За словами чиновниці, попит на імпортовані речі теж зростає, особливо на товари довгострокового використання: пральні машини, автомобілі й інше.

Довоєнного стану економіка досягне нешвидко

Заступниця глави НБУ зауважила, що довоєнного стану економіка не досягла. Зокрема, через руйнацію інфраструктури, об'єктів промислового виробництва, через виїзд мільйонів українців за кордон. За оцінками НБУ, прямі втрати економіки вже перевищують 100 мільярдів доларів. Річ у тім, що на початку війни активні бойові дії велися на територіях, які виробляли понад 50% ВВП.

Відтак влада розуміє, що економіка з точки зору обсягів лишатиметься на нижчих рівнях. Проте вона вже потрохи почала працювати.

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