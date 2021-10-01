Шмигаль заявив про плани запустити іпотеку під 5% для всіх українців
1 жовтня 2021 , 20:57Читать новость на русском
Джерело:сайт "Слуги народу"
Денис Шмигаль на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" розповів про плани щодо доступної іпотеки. В уряді розглядають можливість запуску іпотечного кредитування під 5%.
Таку заяву щодо іпотеки в Україні 1 жовтня на виїзному засіданні "Слуги народу", яке проходить у Трускавці, зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Шмигаль про плани дешевшої іпотеки в Україні
У політсилі повідомили, що Шмигаль заявив про розгляд можливості продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Однак не під 7%, а під 5%. Крім того, іпотечне кредитування на таких умовах хочуть зробити доступним для всіх.
Нагадаємо, раніше прем'єр наголошував, що програму доступної іпотеки потрібно розширити на невеликі міста.
Іпотечне кредитування в Україні: що відомо
- У грудні 2020 року середня процентна ставка за іпотекою на вторинному ринку становила 14%, на первинному – 16,9%.
- В аналогічний період 2019 року ставки за іпотекою були 20,6% на вторинному та 21,5% на первинному ринках.
- З 2021 року у країні запрацювала урядова програма доступної іпотеки під 7%. Станом на 27 вересня за нею підписали 871 кредитний договір на загальну суму у 746,43 мільйона гривень.