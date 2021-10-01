Шмигаль заявив про плани запустити іпотеку під 5% для всіх українців

Денис Шмигаль на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" розповів про плани щодо доступної іпотеки. В уряді розглядають можливість запуску іпотечного кредитування під 5%.

Таку заяву щодо іпотеки в Україні 1 жовтня на виїзному засіданні "Слуги народу", яке проходить у Трускавці, зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Шмигаль про плани дешевшої іпотеки в Україні

У політсилі повідомили, що Шмигаль заявив про розгляд можливості продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Однак не під 7%, а під 5%. Крім того, іпотечне кредитування на таких умовах хочуть зробити доступним для всіх.

Нагадаємо, раніше прем'єр наголошував, що програму доступної іпотеки потрібно розширити на невеликі міста.

Іпотечне кредитування в Україні: що відомо