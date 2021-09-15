Прем'єр заявив, що доплати будуть з 1 жовтня 2022 року. Про це Шмигаль розповів на засіданні уряду 15 вересня.
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Уряд анонсував підняття пенсій пенсіонерам у віці 70 – 75 років
️З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70 – 75 років будуть встановленні щомісячні доплати у сумі до 300 гривень,
– запевнив прем'єр.
Це ті категорії громадян, у яких пенсії менше за розмір середньої заробітної плати за 2020 рік. Шмигаль заявив, що це продовження системної політики у напрямку встановлення справедливіших соціальних виплат.
Окрім того, прем'єр розповів, що:
- бюджет пенсійного фонду на 2022 рік – 531 мільярд гривень, що на 31 мільярд більше плану цього року;
- запускають індексацію всіх пенсій з 1 березня – це додаткові 28,2 мільярда гривень;
- на доплати військовим пенсіонерам – 10,6 мільярдів гривень;
- на перерахунок пенсій чорнобильцям – додаткові 2,5 мільярда гривень.
Коротко про бюджет 2022 року
- 15 вересня уряд під час чергового засідання розглянув проєкт державного бюджету на 2022 рік.
- Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що на медичну галузь виділять 193 мільярди гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році); на освіту – 190 мільярдів гривень (на 21 мільярд більше, ніж у 2021 році); на пенсійний фонд – 531 мільярд гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році)
- Окрім того, на оборону скерують 5,5% від ВВП, на культуру – 13,5 мільярда гривень, на спорт – 11,3 мільярда гривень, на будівництво доріг – понад 120 мільярдів гривень.