Прем'єр заявив, що доплати будуть з 1 жовтня 2022 року. Про це Шмигаль розповів на засіданні уряду 15 вересня.

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Уряд анонсував підняття пенсій пенсіонерам у віці 70 – 75 років

️З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70 – 75 років будуть встановленні щомісячні доплати у сумі до 300 гривень,

– запевнив прем'єр.

Це ті категорії громадян, у яких пенсії менше за розмір середньої заробітної плати за 2020 рік. Шмигаль заявив, що це продовження системної політики у напрямку встановлення справедливіших соціальних виплат.

Окрім того, прем'єр розповів, що:

бюджет пенсійного фонду на 2022 рік – 531 мільярд гривень, що на 31 мільярд більше плану цього року;

запускають індексацію всіх пенсій з 1 березня – це додаткові 28,2 мільярда гривень;

на доплати військовим пенсіонерам – 10,6 мільярдів гривень;

на перерахунок пенсій чорнобильцям – додаткові 2,5 мільярда гривень.

Коротко про бюджет 2022 року