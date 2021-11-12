Шмигаль і словацький прем'єр домовились про збільшення обсягів постачання газу до України

Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер домовилися про збільшення поставок газу до України. Воно повинне відповідати домовленостям операторів газотранспортних систем обох країн.

Шмигаль зустрівся зі словацьким прем'єром в Ужгороді 12 листопада. Однієї із тем, яку обговорили політики, була газова.

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Прем'єри України та Словаччини обговорили газове питання

Прем'єр-міністри поспілкувалися щодо можливості збільшення поставок природного газу в Україну через територію Словаччини. Шмигаль та Хегер взяли до уваги, що це може відбутися тільки відповідно до домовленостей операторів газотранспортних систем обох країн.

Також глави урядів наголосили на стратегічному характері двосторонньої співпраці у сфері енергетики та енергетичної безпеки. Відповідно до заяви, країни зацікавлені у подальшому поглибленні співпраці у сфері транспортування та транзиту нафти та природного газу.

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