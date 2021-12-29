Шмигаль розповів, чи зміняться ціни на газ після Нового року

Денис Шмигаль запевнив, що цьогорічний опалювальний сезон українці проведуть спокійно. Тарифи на тепло, гарячу воду та газ для населення підвищувати не будуть.

Ціни будуть стабільні, – прем'єр

Попри енергетичну кризу в Європі ситуація в Україні буде стабільною. Про це Шмигаль заявив на останньому засіданні Кабінету Міністрів у 2021 році.

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За словами очільника уряду, органам місцевої влади вдалося забезпечити стабільні ціни на комунальні послуги.

Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Те саме стосується і тарифів на газ. Попри безпрецедентні виклики, ми спокійно зайшли та проходимо цей опалювальний сезон,

– наголосив Шмигаль.

Він додав, що у 2021 році в Україні суттєво збільшили субсидійну підтримку для людей і водночас завершили реформу монетизації субсидій.

Що буде з тарифами у 2022 році

Згідно з прогнозом Міністерства економіки, у 2022 році тарифи на газ, опалення та електроенергію зростуть на 15 – 20%. Зокрема:

тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 16%,

електроенергія – на 17,5%,

газ – на 20%.

До речі, збільшаться тарифи і на перевезення залізничним транспортом. Так, ціна зросте на 13,5%.

Водночас міністерство зазначило, що прогноз не гарантує зростання цін. Уряд зробить все можливе, аби уникнути підвищення тарифів на комунальні послуги.

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