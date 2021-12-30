Грошова допомога Україні від міжнародних партнерів у 2021 році: Шмигаль назвав суму

Грошова допомога від різних міжнародних партнерів у 2021 році склала 2,5 мільярди доларів. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час засідання Кабміну.

Грошова підтримка від міжнародних партнерів

Шмигаль розповів, що у 2021 році Україна отримала суттєву підтримку від міжнародних партнерів. На його думку, це свідчить про довіру міжнародних інституцій та, що Україна рухається у правильному напрямку.

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Сумарно від МВФ, ЄС, Світового банку, Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку Україна отримала майже 2,5 мільярди доларів,

– поділився прем'єр.

Транші від МВФ у 2021 році: що варто знати

У МВФ 22 листопада повідомили про погодження траншу у розмірі 699 мільйонів доларів для України в рамках продовження дії програми stand-by.

Це мав бути другий транш, але не останній. Адже Україна може ще отримати 2,2 мільярда доларів, якщо виконає 12 умов.

Нагадаємо, що нову програму stand-by для України МВФ погодив у червні 2020 року. Її розмір – 5 мільярдів доларів, а строк – 1,5 року.

Голова Мінфіну розповів 24 каналу, що основне для отримання траншу від МВФ Україна виконала.

Гроші від Світового банку: основне

Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на допомогу з вакцинації проти COVID-19.

17 грудня Україна отримала від Світового банку 300 мільйонів євро.

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