Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ для українців

Наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Денис Шмигаль запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними.

Деталі від Шмигаля

Ціна на газ не змінюватиметься до кінця квітня 2022 року. Про це прем'єр-міністр заявив під час години запитань до уряду 24 вересня.

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У травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна складає менше ніж 8 гривень. Незалежно від коливань на біржах чи хабах ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, до кінця квітня 2022 року,

– пояснив очільник уряду.

Ціни на тепло та гарячу воду встановлює місцева влада. Наразі у неї немає об'єктивних причин підвищувати тарифи.

"Ми забезпечили всі умови, щоб підвищення цих тарифів не було і будемо на цьому наполягати. "Нафтогаз" уклав трирічний контракт по 7,42 гривні за куб газу для цього опалювального сезону. Ця ціна також не буде збільшуватися і не залежить від ситуації на біржах", – підкреслив Шмигаль.

Він пояснив, що ціни не мають зростати відносно попереднього опалювального сезону.

Субсидії отримають всі, хто потребує

Уряд разом із народними депутатами запропонував додатково виділити 12 мільярдів гривень на програму субсидій. Шмигаль запевнив, що субсидії отримають всі, хто їх дійсно потребує – це близько 3 мільйонів домогосподарств.

Україна готова до опалювального сезону, – прем'єр

Очільник уряду наголосив, що Україна вже готова до опалювального сезону. Технічна готовність регіонів становить понад 90%. Запаси газу в підземних газосховищах перевищили 18,5 мільярда кубічних метрів. Для порівняння: у 2018 році запаси складали 17,1 мільярда кубів. У 2017 році – 16,8 мільярда кубів.