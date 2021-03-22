Не просто кредитор, – Шмигаль про співпрацю з МВФ

Україна співпрацює зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та МВФ. Денис Шмигаль наголосив, що наша держава дуже цінує ці зв'язки.

Прем'єр-міністр зазначив, що для України Міжнародний валютний фонд "є не просто кредитором". Про це він повідомив в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.

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Він (МВФ – 24 канал) підтримує та надає поради нам із впровадження реформ. Ми саме представили нашу стратегію економічного розвитку до 2030 року. Нашою метою є те, щоб внутрішній валовий продукт до того часу подвоївся,

– сказав глава уряду.

Водночас Денис Шмигаль зауважив, що ці плани є досить амбітними, особливо в умовах пандемії. Однак, за його словами, втілити їх у життя – ціль досить реалістична.

Прем'єр розповів, що протягом наступних п'яти років вони впроваджуватимуть зміни, які підсилять розвиток України, а саме:

інвестуватимуть 15 мільярдів євро щороку;

проводитимуть подальшу приватизацію;

проводитимуть пенсійну реформу;

лібералізуватимуть наш ринок капіталу.

Співпраця України з МВФ: коротко

МВФ у червні 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України. Наша держава повинна отримати близько 5 мільярдів доларів.

Понад 2 мільярди кредиту Україна отримала одразу.

За угодою ще минулого року мали відбутися 3 перегляди програми та 2 транші, кожен вартий 700 мільйонів доларів. Цього не сталося.

Наприкінці 2020 року місія МВФ відновила свою роботу в Україні, але в лютому 2021 року стало відомо, що прогресу не досягли і програма на паузі допоки Україна не виконає умови.