Україна співпрацює зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та МВФ. Денис Шмигаль наголосив, що наша держава дуже цінує ці зв'язки.

Прем'єр-міністр зазначив, що для України Міжнародний валютний фонд "є не просто кредитором". Про це він повідомив в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.

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Він (МВФ – 24 канал) підтримує та надає поради нам із впровадження реформ. Ми саме представили нашу стратегію економічного розвитку до 2030 року. Нашою метою є те, щоб внутрішній валовий продукт до того часу подвоївся,

– сказав глава уряду.

Водночас Денис Шмигаль зауважив, що ці плани є досить амбітними, особливо в умовах пандемії. Однак, за його словами, втілити їх у життя – ціль досить реалістична.

Прем'єр розповів, що протягом наступних п'яти років вони впроваджуватимуть зміни, які підсилять розвиток України, а саме:

інвестуватимуть 15 мільярдів євро щороку;

проводитимуть подальшу приватизацію;

проводитимуть пенсійну реформу;

лібералізуватимуть наш ринок капіталу.

Зверніть увагу! У лютому місія МВФ завершила роботу в Україні, так і не досягнувши домовленостей щодо виділення траншів.

Співпраця України з МВФ: коротко