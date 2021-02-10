Шмигаль розповів про основну стратегію України: які напрямки пріоритетні

Джерело:"Урядовий портал"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Брюсселі повідомив, що основна стратегія України полягає у залученні бізнес-інвестицій. Саме для цього Кабмін працює над розробкою Національної економічної стратегії до 2030 року. До процесу долучили також парламентарів, експертів та аналітиків.
Про це глава уряду розповів під час онлайн-зустрічі з гендиректором Конфедерації Європейського бізнесу Маркусом Бейрером та представниками європейських компаній.
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Шмигаль зауважив, що економіка України наприкінці 2020-го таки повернулась на докризовий рівень.
Дані Європейської бізнес асоціації також зазначають, що Україна найм'якіше серед європейських країн пройшла економічну кризу. Ми втратили лише 4,5% ВВП. Цього року, за прогнозами, зростання економіки України буде понад 4,6%,
– сказав глава уряду.
Наразі в уряді визначили ключові пріоритети Національної стратегії. Це – європейська та євроатлантична інтеграція, верховенство права, захист приватної власності, гендерна рівність та абсолютна нетерпимість до корупції. Також мовиться про економічну свободу – чесну конкуренцію, рівні умови для бізнесу та вільний рух капіталу, інституційну спроможність.
Вже понад 60 державних послуг надається онлайн, запроваджений перший у світі цифровий паспорт, цифрові водійські посвідчення. Маємо також перший досвід термінової виплати матеріальної допомоги людям і підприємствам протягом трьох тижнів,
–- зазначив щодо 5-го напрямку Шмигаль.
Також, за словами глави уряду, свою увагу сконцентрують і на розвитку аграрного сектора, переробці сільськогосподарської сировини та розширенні внутрішнього попиту на промислову продукцію.Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 9 – 10 лютого перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Зокрема, під час зустрічей було погоджено перегляд Угоди про асоціацію України та Є C. Мовиться, про частину про торгівлю товарами.