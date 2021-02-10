Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Брюсселі повідомив, що основна стратегія України полягає у залученні бізнес-інвестицій. Саме для цього Кабмін працює над розробкою Національної економічної стратегії до 2030 року. До процесу долучили також парламентарів, експертів та аналітиків.

Про це глава уряду розповів під час онлайн-зустрічі з гендиректором Конфедерації Європейського бізнесу Маркусом Бейрером та представниками європейських компаній.

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Україна м'яко пройшла економічну кризу, – Шмигаль

Шмигаль зауважив, що економіка України наприкінці 2020-го таки повернулась на докризовий рівень.

Дані Європейської бізнес асоціації також зазначають, що Україна найм'якіше серед європейських країн пройшла економічну кризу. Ми втратили лише 4,5% ВВП. Цього року, за прогнозами, зростання економіки України буде понад 4,6%,

– сказав глава уряду.

Наразі в уряді визначили ключові пріоритети Національної стратегії. Це – європейська та євроатлантична інтеграція, верховенство права, захист приватної власності, гендерна рівність та абсолютна нетерпимість до корупції. Також мовиться про економічну свободу – чесну конкуренцію, рівні умови для бізнесу та вільний рух капіталу, інституційну спроможність.

5 ключових напрямків Національної стратегії-2030

Верховенство права : Україна активно співпрацює з МВФ та євроструктурами задля оновлення законодавства у судочинстві.

: Україна активно співпрацює з МВФ та євроструктурами задля оновлення законодавства у судочинстві. Інвестиційна привабливість : ухвалюються зміни до закону про інвестиційні парки, а також законодавство щодо супроводу інвесторів на держрівні.

: ухвалюються зміни до закону про інвестиційні парки, а також законодавство щодо супроводу інвесторів на держрівні. "Зелений курс" : мовиться про відновлювальні джерела енергії, сучасні технології виробництва, енергозбереження.

: мовиться про відновлювальні джерела енергії, сучасні технології виробництва, енергозбереження. Розвиток малого та середнього підприємництва.

Діджиталізація.

Вже понад 60 державних послуг надається онлайн, запроваджений перший у світі цифровий паспорт, цифрові водійські посвідчення. Маємо також перший досвід термінової виплати матеріальної допомоги людям і підприємствам протягом трьох тижнів,

–- зазначив щодо 5-го напрямку Шмигаль.

Також, за словами глави уряду, свою увагу сконцентрують і на розвитку аграрного сектора, переробці сільськогосподарської сировини та розширенні внутрішнього попиту на промислову продукцію.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 9 – 10 лютого перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Зокрема, під час зустрічей було погоджено перегляд Угоди про асоціацію України та Є C. Мовиться, про частину про торгівлю товарами.