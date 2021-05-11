Шмигаль розповів, чи варто чекати підвищення податків в Україні

11 травня 2021 , 06:51
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Джерело:

"РБК-Україна"

Денис Шмигаль заявив, що наразі уряд не планує збільшувати загальнодержавні податки. В Україні їх сплачує кожен громадянин чи підприємство.

Прем'єр-міністр водночас зазначив, що "стосовно перегляду окремих акцизів, екологічних платежів і якихось зборів – всередині Мінфіну та профільних міністерств йдуть розрахунки та дискусії". 

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Можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях – медицині, освіті та інших соціальних напрямках. Але це буде стосуватися не простих людей, не малого і не середнього бізнесу,
– сказав він.

Денис Шмигаль наголосив, що це дійсно стосуватиметься "окремих напрямків, які мають високу маржинальність і мають сплачувати більше, як це є в інших цивілізованих країнах світу".

Зверніть увагу! За оцінкою Державної податкової служби, Україна щорічно недоотримує понад 7 мільярдів доларів у бюджет. Все через свідому несплату податків.

У 2020 році Україна недоотримала 7,7 мільярда доларів, з яких:

  • 4,3 мільярда доларів через зарплату у конвертах;
  • 1,5 мільярда доларів – діяльність "скруток" і конвертаційних центрів;
  • 1 мільярд доларів – підакцизні товари;
  • 0,8 мільярда доларів – офшори;
  • 0,1 мільярда доларів – збитки державних підприємств.

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Автор: Олег Васьків