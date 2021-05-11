Прем'єр-міністр водночас зазначив, що "стосовно перегляду окремих акцизів, екологічних платежів і якихось зборів – всередині Мінфіну та профільних міністерств йдуть розрахунки та дискусії".
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Можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях – медицині, освіті та інших соціальних напрямках. Але це буде стосуватися не простих людей, не малого і не середнього бізнесу,
– сказав він.
Денис Шмигаль наголосив, що це дійсно стосуватиметься "окремих напрямків, які мають високу маржинальність і мають сплачувати більше, як це є в інших цивілізованих країнах світу".
У 2020 році Україна недоотримала 7,7 мільярда доларів, з яких:
- 4,3 мільярда доларів через зарплату у конвертах;
- 1,5 мільярда доларів – діяльність "скруток" і конвертаційних центрів;
- 1 мільярд доларів – підакцизні товари;
- 0,8 мільярда доларів – офшори;
- 0,1 мільярда доларів – збитки державних підприємств.
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