Прем'єр-міністр водночас зазначив, що "стосовно перегляду окремих акцизів, екологічних платежів і якихось зборів – всередині Мінфіну та профільних міністерств йдуть розрахунки та дискусії".

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Можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях – медицині, освіті та інших соціальних напрямках. Але це буде стосуватися не простих людей, не малого і не середнього бізнесу,

– сказав він.

Денис Шмигаль наголосив, що це дійсно стосуватиметься "окремих напрямків, які мають високу маржинальність і мають сплачувати більше, як це є в інших цивілізованих країнах світу".

Зверніть увагу! За оцінкою Державної податкової служби, Україна щорічно недоотримує понад 7 мільярдів доларів у бюджет. Все через свідому несплату податків.

У 2020 році Україна недоотримала 7,7 мільярда доларів, з яких:

4,3 мільярда доларів через зарплату у конвертах;

1,5 мільярда доларів – діяльність "скруток" і конвертаційних центрів;

1 мільярд доларів – підакцизні товари;

0,8 мільярда доларів – офшори;

0,1 мільярда доларів – збитки державних підприємств.

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