Шмигаль розповів, коли в Україну прибудуть обіцяні Зеленським кораблі вугілля

Напередодні Володимир Зеленський у своєму відеозверненні анонсував прибуття в Україну 7 кораблів з вугіллям. Денис Шмигаль уточнив, що їх очікують наприкінці листопада або на початку грудня.

Про те, коли в Україну прибудуть судна з вугіллям, прем'єр-міністр розповів на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області.

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Попередні дати прибуття кораблів з вугіллям

Шмигаль зазначив, що вугільні станції працюють, але наразі активізували режим економії вугілля на складах в очікуванні 7 кораблів, які везуть ресурс в Україну.

Ми очікуємо, що до кінця цього місяця (листопада – 24 канал) – на початку наступного (грудня – 24 канал) вугілля в Україні вже буде, і ми вийдемо на стандартні параметри,

– наголосив глава уряду.

Нагадаємо, Зеленський у своєму зверненні до українців 15 листопада анонсував прибуття кораблів з вугіллям.

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