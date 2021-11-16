Про те, коли в Україну прибудуть судна з вугіллям, прем'єр-міністр розповів на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області.
До теми Вже йдуть кораблі з вугіллям, – Зеленський анонсував важливі кроки до енергонезалежності
Попередні дати прибуття кораблів з вугіллям
Шмигаль зазначив, що вугільні станції працюють, але наразі активізували режим економії вугілля на складах в очікуванні 7 кораблів, які везуть ресурс в Україну.
Ми очікуємо, що до кінця цього місяця (листопада – 24 канал) – на початку наступного (грудня – 24 канал) вугілля в Україні вже буде, і ми вийдемо на стандартні параметри,
– наголосив глава уряду.
Нагадаємо, Зеленський у своєму зверненні до українців 15 листопада анонсував прибуття кораблів з вугіллям.
Проблеми з вугіллям в Україні: що відомо
- Ситуація з вугіллям в Україні складна ще з жовтня. У листопаді запаси вугілля на складах ТЕС компаній опустились нижче ніж 0,5 мільйона тонн.
- З 1 листопада Росія зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну. У Москві заявили, що попит на ресурс зріс у них самих.
- У Міненергетики повідомили, що Україна в листопаді очікує на поставку вугілля з Польщі, Казахстану і Південно-Африканської Республіки.
- 2 листопада стало відомо, що в українські порти зі США по морю йдуть судна з вугіллям загальним обсягом приблизно 280 тисяч тонн.