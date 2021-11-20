Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про готовність української ГТС вдвічі збільшити обсяги прокачування в Європу. У ході переговорів Україна запропонувала збільшити понад умови контракту транзит до 55 мільйонів кубометрів.

Зауважте Ситуація на кордоні з Росією напружена, але ознак наступу немає, – Шмигаль

Ось цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижчою, ніж у контракті, який існує. Ми готові транзитувати вдвічі більше, система до цього готова,

– заявив Шмигаль.

Заява Макогона

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Росія упродовж 2021 року втричі зменшила транзит газу через Україну до Європи.

"Фактично більше газу до Європи через Україну не йде. Хотів би сказати, що цього року втричі зменшився транзит газу", – заявив Макогон.

Зауважте! На 2021 рік "Газпром" укладав довгострокове бронювання українських потужностей. Обсяг – 40 мільярдів кубометрів. Водночас президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що "Газпрому" нібито невигідно нарощувати транзит газу до Європи через українську територію.