Шмигаль представив план з 5 кроків для стабілізації тарифів

В уряді працюють над стабілізацією тарифів на житлово-комунальні послуги. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже представив відповідний план.

У цьому плані – 5 кроків. Про нього очільник Кабміну детальніше розповів 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

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Шмигаль підкреслив, що ймовірне зростання тарифів на "комуналку" – це вкрай чутливе питання для українців. Тому, за ініціативою глави держави, Кабмін підготував план, який дасть можливість стабілізувати ситуацію й стабільно пройти опалювальний сезон.

Подробиці про план щодо тарифів

Згідно з представленим планом, для більшості українців фіксована ціна на газ складе не більше ніж 8 гривень за кубометр. Цього вдасться досягти завдяки річним продуктам.

складе не більше ніж 8 гривень за кубометр. Цього вдасться досягти завдяки річним продуктам. До кінця 2021 року програму субсидій мають намір збільшити на 12 мільярдів гривень. Для цього розглядатимуть відповідні зміни до бюджету.

на 12 мільярдів гривень. Для цього розглядатимуть відповідні зміни до бюджету. Для 80% українських сімей ціну на електроенергію хочуть знизити до 2,44 гривні за кіловат-годину. Для решти вона залишиться незмінною.

до 2,44 гривні за кіловат-годину. Для решти вона залишиться незмінною. У підземних газових сховищах накопичили майже 18 мільярдів кубометрів газу. Це забезпечить стабільне проходження зимового сезону.

майже 18 мільярдів кубометрів газу. Це забезпечить стабільне проходження зимового сезону. Ще один важливий крок – укладення меморандуму з місцевою владою. Він має гарантувати, що тарифи на опалення не будуть підвищені у порівнянні з попереднім роком.

Що цьому передувало

Раніше уряд знизив тарифи на електроенергію з 1,68 гривні до 1,44 гривні за кіловат-годину. Нові правила діятимуть вже з 1 жовтня.

Раніше в уряді запевнили, що суми у платіжках не можуть бути більшими, ніж це розраховано на основі річних тарифів. Про те, що ціни, попри зростання вартості енергоносіїв у світі, залишаться стабільними, говорив і сам президент Зеленський. Водночас, за словами Шмигаля, підготовка до опалювального сезону перебуває на фінішній прямій. Готовність об'єктів загалом по країні сягає понад 90%.