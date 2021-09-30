У цьому плані – 5 кроків. Про нього очільник Кабміну детальніше розповів 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.
Цікаво Чому у багатих британців вдома холодніше, ніж у бідних українців
Шмигаль підкреслив, що ймовірне зростання тарифів на "комуналку" – це вкрай чутливе питання для українців. Тому, за ініціативою глави держави, Кабмін підготував план, який дасть можливість стабілізувати ситуацію й стабільно пройти опалювальний сезон.
Подробиці про план щодо тарифів
- Згідно з представленим планом, для більшості українців фіксована ціна на газ складе не більше ніж 8 гривень за кубометр. Цього вдасться досягти завдяки річним продуктам.
- До кінця 2021 року програму субсидій мають намір збільшити на 12 мільярдів гривень. Для цього розглядатимуть відповідні зміни до бюджету.
- Для 80% українських сімей ціну на електроенергію хочуть знизити до 2,44 гривні за кіловат-годину. Для решти вона залишиться незмінною.
- У підземних газових сховищах накопичили майже 18 мільярдів кубометрів газу. Це забезпечить стабільне проходження зимового сезону.
- Ще один важливий крок – укладення меморандуму з місцевою владою. Він має гарантувати, що тарифи на опалення не будуть підвищені у порівнянні з попереднім роком.
Що цьому передувало
Раніше в уряді запевнили, що суми у платіжках не можуть бути більшими, ніж це розраховано на основі річних тарифів. Про те, що ціни, попри зростання вартості енергоносіїв у світі, залишаться стабільними, говорив і сам президент Зеленський. Водночас, за словами Шмигаля, підготовка до опалювального сезону перебуває на фінішній прямій. Готовність об'єктів загалом по країні сягає понад 90%.