Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, водночас значно зросли витрати на соціальні потреби, розмінування тощо.

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В Україні не працює орієнтовно 35% економіки

Шмигаль зауважив, що за різними оцінками різних експертів станом на сьогодні Україна втратила внаслідок війни від 30% до 50% економіки. Своєю чергою, прогноз падіння ВВП також становить 30 – 50%.

В середньому приблизно 35% економіки сьогодні не працює. Відповідно бюджет орієнтовно виконується на 50 – 70% мирного часу. При цьому драматично зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, на розмінування,

– додав прем'єр.

Він зауважив, що весь цей комплекс утворює щомісяця бюджетний дефіцит у розмірі 5 мільярдів доларів.

"Це великі гроші, і, звичайно, ми просимо партнерів нас підтримати, отримуємо таку підтримку. Тісно співпрацюємо з МВФ, Міжнародним банком, США, ЄС. Велика Британія дуже нас підтримує", – зауважив Шмигаль.

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Загарбники завдали Україні колосальних руйнувань

Прем'єр зазначив, що прямі збитки, які росіяни завдали інфраструктурі та економіці України, становлять приблизно 600 мільярдів доларів і зростають щодня.

Наразі понад 100 закладів освіти та більш ніж 500 медичних закладів або зруйновані повністю, або пошкоджені. Також загарбники зруйнували:

25 тисяч кілометрів доріг,

кілька сотень мостів,

пошкодили 12 міжнародних аеропортів,

пошкодили або зруйнували понад 40 мільйонів квадратних метрів житла.

Шмигаль підсумував, що бізнес втратив понад 200 заводів, а приблизно 17% бізнесів взагалі припинили працювати. Водночас 60% підприємств працюють на нижчому рівні, ніж був до повномасштабної війни.

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