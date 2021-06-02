Так, Кабмін затвердив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022 –2024 роки та Бюджетну декларацію на той самий період. У цих документах українці зможуть побачити, куди підуть їхні податки.

До речі Шмигаль заявив, що економіка України вже почала відновлюватися після пандемії

Що прогнозують в уряді

Зменшення держборгу та збільшення зарплат

Дефіцит бюджету скоротиться майже удвічі. З 2023 року він повернеться до 3%, як і планували.

Державний борг планують зменшити до менш ніж 50% ВВП. В кабміні запевняють, що таким чином витрачатимуть менше на обслуговування боргів, натомість більше – на медицину, оборону та освіту.

Крім того, обіцяють зростання зарплат. Протягом наступних 3 років воно становитиме близько 8 – 10%, враховуючи інфляцію. До речі, інфляція повернеться до таргету в 5% у 2023 році, а у 2022 вона сягатиме 6,2%.

Прогноз щодо курсу долара

Прем'єр запевняє, що протягом трьох років буде забезпечено макроекономічну стабільність. За його словами, курс долара очікують на рівні 28 – 29 гривень.

Завдяки проведеним реформам вже у 2023 році зможемо вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку,

– зазначив Шмигаль.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр переконує, що українська економіка почала відновлюватися після коронавірусної кризи. Зокрема, помітне зростання помітили у промисловості і роздрібній торгівлі. Крім того, Шмигаль розповів, що експорт української продукції за перші 4 місяці 2021 року зріс на майже 20%