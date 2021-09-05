Також Шмигаль похвалився успішним наповненням державного бюджету України. І пообіцяв, що борги теплокомуненерго реструктуризують (що особливо актуально за місяць до початку опалювального сезону).

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В України більше грошей, ніж навіть планували у бюджеті

Прем'єр Шмигаль навів оптимістичні цифри щодо прибутків українського бюджету у 2021 році. За його словами:

Національний банк фіксує міжнародні резерви України у понад 30 мільярдів доларів.

На казначейському рахунку станом на 1 вересня грошей стало 57,5 мільярда, що у 6 разів більше, ніж було у серпні.

За перші 8 місяців 2021 року бюджет отримав на 28 мільярдів гривень більше прибутків, ніж планував.

За ці ж 8 місяців до бюджету надійшло на 106 мільярдів більше, ніж у 2021.

Виконання бюджету відбувається шляхом відновлення економіки, сприятливої зовнішньої кон'юнктури та ефективнішій роботі податкової та митниці,

– заявив глава уряду.

Також Денис Шмигаль запевнив, що в Україні "покращилися настрої бізнесу". І пообіцяв ще полегшити роботу підприємців.

Опалювальний сезон близько: про проблему боргів теплокомуненерго

Зробити щось добре для бізнесу – не єдина обіцянка Дениса Шмигаля, описана ним 4 вересня. Глава уряду також заявив, що Кабінет Міністрів та місцеві адміністрації спільно починають боротися з проблемою боргів теплокомуненерго.

На початку цього року уряд підписав меморандум з мерами, де ми зобов’язалися реструктуризувати борги теплокомуненерго за газ та компенсувати різницю в тарифах на тепло та гарячу воду. Президент вже підписав відповідний закон, і процес реструктуризації запущено,

– повідомив Шмигаль.

За його словами, почали створювати територіальні комісії для звірки (верифікації) боргів. Далі влада має "оздоровити фінансовий стан ТКЕ та здійснити їх модернізацію".

Що очікують у підсумку? "Збалансоване розв'язання питання з тарифами", щоб вони були "справедливими для людей".

Зверніть увагу:

25 серпня міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що у бюджеті треба дещо змінити через нестачу грошей на субсидії. Але він теж акцентував на перевиконанні плану прибутків, тож запевнив, що проблеми не буде.

А 1 вересня Рахункова палата повідомила, що на обслуговування державного боргу України у першому півріччі 2021 року пішла кожна восьма гривня з доходів бюджету України.

Повний текст допису Дениса Шмигаля у фейсбуці:

Економіка тижня: макроекономічна стабільність та виконання бюджету, оптимістичні настрої бізнесу, реформа дерегуляції, реструктуризація боргів ТКЕ.

Макроекономічна стабільність. За даними Національного банку міжнародні резерви України перевищили 30 мільярдів доларів. Залишки на єдиному казначейському рахунку виросли у серпні в 6 разів та склали 57,5 мільярда гривень станом на перше вересня.

Крім того, до державного бюджету за перші 8 місяців цього року надійшло на 28 мільярдів гривень більше плану та на 106 мільярдів більше, ніж торік. Виконання бюджету відбувається шляхом відновлення економіки, сприятливої зовнішньої кон'юнктури та більш ефективній роботі податкової та митниці.

Настрої бізнесу (індекс очікувань ділової активності) в серпні покращились до найвищого рівня за останні 2 роки. За даними опитування НБУ, бізнес у серпні поліпшив оцінки щодо економічного стану своїх підприємств на тлі сприятливої зовнішньої кон’юнктури, високого споживчого попиту, зростання бюджетних видатків на розбудову інфраструктури та пожвавлення інвестиційної діяльності. Індекс очікувань ділової активності виріс до 53.4 пункти проти 50.8 у липні.

Для того, аби спростити умови роботи для наших підприємців, ми активізуємо роботу у сфері дерегуляції. Вже маємо перші результати роботи міжрегіональної групи з дерегуляції: переглянуто більше ніж 3,5 тисячі регуляторних актів, з яких було скасовано ледь не половину – 1636 документів. Це акти, які були пов’язані з регіональною специфікою і обтяжували роботу підприємцям. На цьому тижні створили міжвідомчу робочу групу, яка до кінця року має показати аналогічний результат та прибрати сотні штучних бар’єрів для роботи українського бізнесу.

Реструктуризація боргів теплокомуненерго. На початку цього року уряд підписав меморандум з мерами міст, де ми взяли на себе зобов’язання провести реструктуризацію боргів теплокомуненерго за спожитий природний газ та компенсувати різницю в тарифах на тепло та гарячу воду. Президент вже підписав відповідний закон, і процес реструктуризації запущено. Для початку створюються територіальні комісії, аби верифікувати всі борги. Наступні кроки дозволять оздоровити фінансовий стан ТКЕ та здійснити їх модернізацію. Місцева влада отримає інструмент, завдяки якому можна збалансовано розв'язати питання з тарифами. Уряд більше не встановлює тарифи на тепло та гарячу воду, але ми допомагаємо місцевим керівникам, аби такі тарифи були справедливими для людей.

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