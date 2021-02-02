Сам запросив – сам не прийшов: Шмигаль не з'явився на зустріч з головами фракцій щодо тарифів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 2 лютого запросив обговорити ситуацію з тарифами керівництво парламенту та голів фракцій. Проте на саму зустріч глава уряду не зявився.

Джерело: телеграм Ярослава Железняка

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що запланована зустріч тривала усього 6 хвилин.

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Найшвидша нарада у спікера. За 6 хвилин. Прем'єр-міністр не прийшов на зустріч щодо тарифів з головами фракцій, тому її закрили,

– пояснив Железняк.

Нараду ініціював сам Шмигаль

Найцікавіше, що цю нараду ініціював сам Шмигаль. На ній планували обговорити врегулювання ситуації з тарифами. За словами спікера Дмитра Разумкова, Шмигаль мав проінформувати парламентарів щодо подальших кроків уряду.

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