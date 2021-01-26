Шмигаль назвав 8 кроків уряду до розв'язання проблеми високих цін на комуналку

Кабінет Міністрів України сформує механізм компенсації надмірних витрат українцям, які мають електричне опалення. Ціни на газ, тепло та гарячу воду не будуть підвищувати до кінця опалювального сезону.
Джерело: 24 канал
Ці та інші кроки уряд запланував або вже здійснив на шляху до врегулювання проблеми високих цін на комунальні послуги. Їх озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 25 січня в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
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Передусім глава уряду заявив, що "Україна перейшла до відкритих ринків електроенергії й газу", а тому вже "немає тарифів – є ціна на електроенергію і є ціна на природний газ".
Це означає, що ціна на газ для українців формується на ринку. Уряд же повинен зробити низку кроків, "щоб цей молодий ринок почав працювати коректно, правильно, зручно для людей".
Прем'єр запевнив, що міністри вжили необхідні заходи щодо обмеження цін. Також він назвав 8 кроків уряду до розв'язання проблеми високих цін на комунальні послуги:
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