Кабінет Міністрів України сформує механізм компенсації надмірних витрат українцям, які мають електричне опалення. Ціни на газ, тепло та гарячу воду не будуть підвищувати до кінця опалювального сезону.

Джерело: 24 канал

Ці та інші кроки уряд запланував або вже здійснив на шляху до врегулювання проблеми високих цін на комунальні послуги. Їх озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 25 січня в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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Україна перейшла до відкритих ринків: що це означає

Передусім глава уряду заявив, що "Україна перейшла до відкритих ринків електроенергії й газу", а тому вже "немає тарифів – є ціна на електроенергію і є ціна на природний газ".

Це означає, що ціна на газ для українців формується на ринку. Уряд же повинен зробити низку кроків, "щоб цей молодий ринок почав працювати коректно, правильно, зручно для людей".

Кроки уряду щодо тарифів на компослуги

Прем'єр запевнив, що міністри вжили необхідні заходи щодо обмеження цін. Також він назвав 8 кроків уряду до розв'язання проблеми високих цін на комунальні послуги:

Встановлення граничної ціни на газ із 1 лютого і до кінця опалювального сезону у 6,99 гривні за кубометр. Фіксація цін на тепло і гарячу воду – їх не змінюватимуть також до кінця опалювального сезону. НКРЕКП (Нацкомісія з держрегулювання енергетики та компослуг) обмежить тариф на розподіл газу – вона не буде вищою за 1,79 гривні. Уряд та профільний комітет Ради ініціюють законопроєкт про можливість передання газорозподільних мереж органам місцевого самоврядування – задля справедливого формування ціни на розподіл газу. Штрафів чи пені за невчасно сплачені комунальні послуги (газ чи тепло) за січень застосовувати не будуть. Невдовзі з'являться результати розслідування Антимонопольного комітету щодо ринку газу – уряд проаналізує, наскільки правила встановлення цін прозорі й чесні. Кабінет Міністрів сформує механізм компенсації витрат людям, які мають вдома електроопалення. Ціна на газ від газорозподільчих компаній буде формуватися один раз на рік – за зразком більшості країн Європи.

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