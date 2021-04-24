Шмигаль: На карантинні виплати ФОПам подали 270 тисяч заявок

Денис Шмигаль заявив, що на карантинні виплати ФОПам подали 270 тисяч заявок. За його словами, кошти надійдуть на рахунок протягом 10 днів за умови правильно заповнення всіх даних.

Прем'єр-міністр зазначив, що паралельно уряд проводить роботу над доступом підприємців до "дешевих грошей".

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270 тисяч підприємців та найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень,

– написав глава Кабміну.

Він наголосив, що це вже вдруге за пів року Кабінет міністрів запускає "безпрецедентний для України пакет прямих виплат для бізнесу та людей".

Доступ до "дешевих грошей"

Денис Шмигаль розповів про результати програм пільгового кредитування:

за програмою доступних кредитів "5 – 7 – 9" видали 13,7 тисячі кредитів на понад 33,6 мільярда гривень.

за програмою доступного кредитування – державні гарантії на портфельній основі – надано 891 кредит на загальну суму 1,2 мільярда гривень.

Окрім цього, домовляємося з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо відкриття для українського малого та середнього бізнесу програми пільгового кредитування на 100 мільйонів доларів,

– підсумував прем'єр.

Виплати карантинних 8 тисяч гривень звільнили від банківської комісії.

До слова, допомогу ФОПи та наймані працівники, які постраждали через жорсткий карантин, можуть отримати також від місцевої влади. Однак розмір виплат визначатимуть на місцях.