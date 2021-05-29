Шмигаль заявив, що економіка України вже почала відновлюватися після пандемії

Денис Шмигаль заявив, що українська економіка почала відновлюватися після коронавірусної кризи. За його словами, помітне зростання показала промисловість і роздрібна торгівля.

Прем'єр-міністр зазначив, що у 2021 році необхідно "закласти надійний фундамент, аби економіка України зростала випереджаючими темпами у наступні роки".

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Економіка почала відновлюватися

При цьому вже у перші чотири місяці цього року (2021 – 24 канал) ми фіксуємо позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи,

– повідомив глава уряду.

Відтак, зростання промисловості у квітня прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). Водночас за перші 4 місяці промисловість зросла на 1,5% (проти 4 місяців 2020).

Денис Шмигаль поінформував: "Найшвидше зростання спостерігається в хімічній промисловості, а також у виробництві меблів. Машинобудування за 4 місяці зросло на 6,5%".

За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середня зарплата за українців за квітень 2021 була на 30% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2020 року,

– зауважив прем'єр-міністр.

Зріс експорт української продукції

Глава уряду додав, що експорт української продукції за перші 4 місяці 2021 року зріс на майже 20%. Основними ринками стали:

Китай (14,2% від усього експорту);

Польща (7,6%);

Туреччина (6,4%).

Окрім цього, за останній час відкрили 8 нових ринків, зокрема, країни Африки та Південної Америки. Також відбувається постійна підтримка експортерів через нові державні продукти та формати.

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