Шмигаль доручив підготувати об’єкти для приватизації на 2022 – 2023 роки

У серпні в Україні стартує велика приватизація. Цьогоріч від аукціонів планують отримати в бюджет до 12 мільярдів гривень.

Сума прибутку має бути сумарно більшою, ніж за останні 5 років. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Готують новий перелік об'єктів приватизації

Урядовці обговорили на нараді 2 серпня підготовку до аукціонів. Крім того, Шмигаль дав завдання для Мінекономіки та Фонду держмайна. Вони мають протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022 – 2023 роки.

Що відомо про велику приватизацію в Україні

5 вересня 2020 року аукціони з продажу об'єктів великої приватизації заборонили на час карантину.

30 березня Верховна Рада таки схвалила законопроєкт, який передбачає розблокування процесів великої приватизації.

Наприкінці квітня Зеленський підписав закон.

До об'єктів великої приватизації належать держпідприємства, балансова вартість яких є більшою за 250 мільйонів гривень. Продають такі підприємства, залучаючи інвестиційних радників. Вони збирають всю необхідну інформацію, готують об'єкт на приватизацію та шукають потенційних інвесторів. Після цього відбувається відкритий та публічний конкурс.