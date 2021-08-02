Сума прибутку має бути сумарно більшою, ніж за останні 5 років. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Готують новий перелік об'єктів приватизації

Урядовці обговорили на нараді 2 серпня підготовку до аукціонів. Крім того, Шмигаль дав завдання для Мінекономіки та Фонду держмайна. Вони мають протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022 – 2023 роки.

Зверніть увагу! До об'єктів великої приватизації належать держпідприємства, балансова вартість яких є більшою за 250 мільйонів гривень. Продають такі підприємства, залучаючи інвестиційних радників. Вони збирають всю необхідну інформацію, готують об'єкт на приватизацію та шукають потенційних інвесторів. Після цього відбувається відкритий та публічний конкурс.

Що відомо про велику приватизацію в Україні