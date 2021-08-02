Сума прибутку має бути сумарно більшою, ніж за останні 5 років. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Читайте також Уряд планує продати держкомпанію щонайменше за 3,7 мільярда гривень
Готують новий перелік об'єктів приватизації
Урядовці обговорили на нараді 2 серпня підготовку до аукціонів. Крім того, Шмигаль дав завдання для Мінекономіки та Фонду держмайна. Вони мають протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022 – 2023 роки.
Що відомо про велику приватизацію в Україні
- 5 вересня 2020 року аукціони з продажу об'єктів великої приватизації заборонили на час карантину.
- 30 березня Верховна Рада таки схвалила законопроєкт, який передбачає розблокування процесів великої приватизації.
- Наприкінці квітня Зеленський підписав закон.