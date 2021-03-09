Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій. Це відбулося під час наради щодо розрахунків населення за житлово-комунальні послуги.

Згідно з дорученням, профільні міністерства мають поінформувати населення про можливість отримання субсидій. Також вони повинні створити інструмент, який допоможе українцям звіряти розрахунки з постачальником.

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Як зазначив Шмигаль, в Україні також необхідно розробити комплексне рішення, яке дасть можливість погасити вже наявну заборгованість.

Водночас держава надалі підтримуватиме тих громадян, хто не може сплачувати за комунальні послуги,

– наголосив прем'єр-міністр.

Зверніть увагу! Верховна Рада 29 січня передбачила забезпечення українців субсидіями на електроенергію. Для цього до Державного бюджету на 2021 рік внесли відповідні зміни. Детальніше про це – читайте тут.

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Шмигаль також дав доручення Мінфіну та Міненерго напрацювати механізм для вирішення проблеми протермінованої заборгованості.

Водночас представники Мінрегіону та місцевої влади повинні провести комунікаційну роботу, щоб запобігти подальшому зростанню боргів за житлово-комунальні послуги.