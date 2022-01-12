За словами прем'єра мовиться про співпрацю в рамках нової програми. Відповідну заяву Денис Шмигаль зробив на засіданні уряду 12 січня.

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Прем'єр заявив про плани співпраці з МВФ у рамках нової програми

Денис Шмигаль заявив, що уряд хоче дати старт новим проєктам та програмам співробітництва для забезпечення економічного відновлення та досягнення сталого економічного зростання України.

Мовиться про продовження програми макрофінансової допомоги ЄС, а також про започаткування нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ по закінченню дії програми stand-by,

– заявив Денис Шмигаль.

Політик пояснив, що співпраця України з міжнародними партнерами є одним із важливих напрямків діяльності в 2022 році.

Коротко про поточну програму співпраці з МВФ stand-by

Програму stand-by Міжнародного валютного фонду затвердили у червні 2020 році. Її термін складав 1,5 роки, розмір – 5 мільярдів доларів.

12 червня Київ одержав перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми. Він складав 2,1 мільярда доларів.

23 листопада 2022 року Україна отримала ще 699 мільйонів доларів для України в рамках продовження дії програми stand-by.

Держава може одержати ще 2,2 мільярда доларів, за умови виконання 12 умов. У грудні 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що основні умови Україна вже виконала.

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