Шкода, яку Росія завдала Україні, досягла 600 мільярдів доларів

Загальна сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок розпочатої Росією війни досягла 84,8 мільярда доларів. При цьому загальні втрати сягають щонайменше 600 мільярдів.

Такі дані наводять аналітики з проєкту KSE Institute "Росія заплатить". Ініціатива, створена спільно з Офісом Президента України та Міністерством економіки, регулярно оновлює дані щодо завданої шкоди економіці України.

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Так, станом на 18 квітня прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 4,45 мільярда доларів.

Наразі найбільше шкоди завдало руйнування підприємств

Загальні втрати економіки України через війну, що враховує як прямі втрати, так і непрямі фактори (зниження ВВП, відтік робочої сили, припинення інвестицій, додаткові витрати на оборону, соціальна підтримка тощо), коливаються від 564 – 600 мільярдів доларів.

Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено зростанням пошкоджень та руйнувань підприємств,

– йдеться у звіті.

Це пов'язано зі збільшенням інформації щодо кількості підприємств, що зазнали руйнувань чи часткових пошкоджень.

Крім того, в оновлених розрахунках уточнена вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду.

Об'єкти інфраструктури Обсяг / одиниці Загальні втрати (мільйони долари США) Дороги (кілометри) 23,177.00 $28,965 Житлові будинки, тис. кв. метрів 32,182.81 $28,315 Активи підприємств, одиниць 154 $9,335 Цивільні аеропорти, одиниць 11 $6,816 Залізнична інфраструктура немає даних $2,532 Заклади охорони здоров'я 206 $1,096 Мости та мостові переходи 277 $1,555 Заклади середньої та вищої освіти 623 $885 Порти та портова інфраструктура 2 $622 Військові аеродроми 11 $429 Адміністративні будівлі 68 $372 Літак Ан-225 "Мрія" 1 $300 Релігійні споруди 91 $311 Дитячі садочки 408 $312 Торговельні центри 17 $249 Культурні споруди 109 $205 Складська інфраструктура 116 $189 Інше $2,547 РАЗОМ: $84,848

Надати дані про руйнування та шкоду, завдану внаслідок російської агресії може кожен. Зробити це можна на офіційному сайті проєкту.

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Проєкт спрямований на те, аби зафіксувати, проаналізувати та оцінити втрати інфраструктури України, завдані війною. В його рамках розроблять реєстр пошкоджень та база даних про матеріальні втрати.