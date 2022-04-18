Такі дані наводять аналітики з проєкту KSE Institute "Росія заплатить". Ініціатива, створена спільно з Офісом Президента України та Міністерством економіки, регулярно оновлює дані щодо завданої шкоди економіці України.

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Так, станом на 18 квітня прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 4,45 мільярда доларів.

Наразі найбільше шкоди завдало руйнування підприємств

Загальні втрати економіки України через війну, що враховує як прямі втрати, так і непрямі фактори (зниження ВВП, відтік робочої сили, припинення інвестицій, додаткові витрати на оборону, соціальна підтримка тощо), коливаються від 564 – 600 мільярдів доларів.

Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено зростанням пошкоджень та руйнувань підприємств,
– йдеться у звіті.

Це пов'язано зі збільшенням інформації щодо кількості підприємств, що зазнали руйнувань чи часткових пошкоджень.

Крім того, в оновлених розрахунках уточнена вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду.

Об'єкти інфраструктури

Обсяг / одиниці

Загальні втрати (мільйони долари США)

Дороги (кілометри)

23,177.00

$28,965

Житлові будинки, тис. кв. метрів

32,182.81

$28,315

Активи підприємств, одиниць

154

$9,335

Цивільні аеропорти, одиниць

11

$6,816

Залізнична інфраструктура

немає даних

$2,532

Заклади охорони здоров'я

206

$1,096

Мости та мостові переходи

277

$1,555

Заклади середньої та вищої освіти

623

$885

Порти та портова інфраструктура

2

$622

Військові аеродроми

11

$429

Адміністративні будівлі

68

$372

Літак Ан-225 "Мрія"

1

$300

Релігійні споруди

91

$311

Дитячі садочки

408

$312

Торговельні центри

17

$249

Культурні споруди

109

$205

Складська інфраструктура

116

$189

Інше

$2,547

РАЗОМ:

$84,848

Надати дані про руйнування та шкоду, завдану внаслідок російської агресії може кожен. Зробити це можна на офіційному сайті проєкту.

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