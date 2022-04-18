Такі дані наводять аналітики з проєкту KSE Institute "Росія заплатить". Ініціатива, створена спільно з Офісом Президента України та Міністерством економіки, регулярно оновлює дані щодо завданої шкоди економіці України.
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Так, станом на 18 квітня прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 4,45 мільярда доларів.
Наразі найбільше шкоди завдало руйнування підприємств
Загальні втрати економіки України через війну, що враховує як прямі втрати, так і непрямі фактори (зниження ВВП, відтік робочої сили, припинення інвестицій, додаткові витрати на оборону, соціальна підтримка тощо), коливаються від 564 – 600 мільярдів доларів.
Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено зростанням пошкоджень та руйнувань підприємств,
– йдеться у звіті.
Це пов'язано зі збільшенням інформації щодо кількості підприємств, що зазнали руйнувань чи часткових пошкоджень.
Крім того, в оновлених розрахунках уточнена вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду.
|
Об'єкти інфраструктури
|
Обсяг / одиниці
|
Загальні втрати (мільйони долари США)
|
Дороги (кілометри)
|
23,177.00
|
$28,965
|
Житлові будинки, тис. кв. метрів
|
32,182.81
|
$28,315
|
Активи підприємств, одиниць
|
154
|
$9,335
|
Цивільні аеропорти, одиниць
|
11
|
$6,816
|
Залізнична інфраструктура
|
немає даних
|
$2,532
|
Заклади охорони здоров'я
|
206
|
$1,096
|
Мости та мостові переходи
|
277
|
$1,555
|
Заклади середньої та вищої освіти
|
623
|
$885
|
Порти та портова інфраструктура
|
2
|
$622
|
Військові аеродроми
|
11
|
$429
|
Адміністративні будівлі
|
68
|
$372
|
Літак Ан-225 "Мрія"
|
1
|
$300
|
Релігійні споруди
|
91
|
$311
|
Дитячі садочки
|
408
|
$312
|
Торговельні центри
|
17
|
$249
|
Культурні споруди
|
109
|
$205
|
Складська інфраструктура
|
116
|
$189
|
Інше
|
$2,547
|
РАЗОМ:
|
$84,848
Надати дані про руйнування та шкоду, завдану внаслідок російської агресії може кожен. Зробити це можна на офіційному сайті проєкту.
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