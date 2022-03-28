Щотижневий експорт російської нафти впав на 26%

28 березня 2022 , 17:38
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Джерело:

Bloomberg

За тиждень експорт російської нафти скоротився більш ніж на чверть проти попереднього. Це відбулось через те, що багато споживачів російської сировини забажали знайти іншого імпортера на тлі війни в Україні.

Скорочення експорту російської нафти

Середньодобові постачання в країні досягли 495 300 тонн у період з 14 до 23 березня цього року, що на 26,4% менше ніж тижнем раніше, згідно з галузевими даними. Це еквівалентно приблизно 3,63 мільйона барелів на день.

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Різке зниження сталося, коли Росія зіткнулася зі зростаючим прагненням багатьох з її звичайних споживачів знайти альтернативні джерела енергії після вторгнення в Україну,
– йдеться у повідомленні.

Відмова від російської нафти та газу

Зверніть увагу! В ЄС розділилась думка щодо енергетичного ембарго проти Росії. Німеччина та Нідерланди блокують заборону, а от у країн Балтії інша думка. Більше про це –  читайте тут. 

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Автор: Дар'я Вереньова