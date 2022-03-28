Скорочення експорту російської нафти

Середньодобові постачання в країні досягли 495 300 тонн у період з 14 до 23 березня цього року, що на 26,4% менше ніж тижнем раніше, згідно з галузевими даними. Це еквівалентно приблизно 3,63 мільйона барелів на день.

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Різке зниження сталося, коли Росія зіткнулася зі зростаючим прагненням багатьох з її звичайних споживачів знайти альтернативні джерела енергії після вторгнення в Україну,

– йдеться у повідомленні.

Відмова від російської нафти та газу

США заборонили увесь імпорт російської нафти, зрідженого газу та вугілля.

Велика Британія припиняє імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

Канада заборонила імпорт нафтопродуктів з Росії й готова допомогти вирішити глобальну енергетичну кризу.

Австралія відмовляється від імпорту нафти та газу з Росії. Однак дала 45 днів, щоб судна, котрі перевозять уже оплачені енергоносії з Росії, змогли прибути для відвантаження до австралійських портів.

Зверніть увагу! В ЄС розділилась думка щодо енергетичного ембарго проти Росії. Німеччина та Нідерланди блокують заборону, а от у країн Балтії інша думка. Більше про це – читайте тут.

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