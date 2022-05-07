Глава МЗС України Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський приділяв дуже багато уваги цьому питанню. Мовиться про публічну та непублічну дипломатію. Відповідну заяву міністр зробив в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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МЗС активно працювало з Євросоюзом. Наразі досягнуто вагомого результату. У ЄС вже вирішують, як саме запровадити ембарго, а не дискутують, чи взагалі доцільно це робити.

Кулеба наголосив: він переконаний, що нафтове ембарго – буде. Наразі обговорюють питання відтермінування ембарго для декількох країн. За словами глави МЗС, їхня кількість варіюється між однією та трьома. Ці держави мають критичну залежність від російської нафти.

Україна виступає проти подібних відстрочок, тому що не може бути ембарго різних швидкостей. Ці вже не купують, а цим ще можна купувати,

– заявив глава МЗС.

Він зауважив, що наразі через це питання у Євросоюзі битва "йде не на життя, а на смерть". Кулеба наголосив, що найбільше опирається Угорщина. Країна вимагає, аби коли усім заборонять, їй можна було б й надалі купувати російську нафту.

Тим часом Чехія має непросту ситуацію. Однак намагається знайти рішення.

Зауважте! За даними Bloomberg, Угорщині та Словаччині можуть виділити час до кінця 2024 року, аби остаточно відмовитися від закупівлі російської нафти. Чехії – до червня 2024 року. Тим часом усі інші країни-члени Євросоюзу повністю припинять імпорт сирої російської нафти – через шість місяців, імпорт російських нафтопродуктів – через вісім місяців.

Кулеба застеріг країни, які підтримують добрі взаємини з Росією.

Глава МЗС України заявив: країни, які не хочуть розривати зв'язки з Росією, виконують роль троянського коня. Водночас історія розсудить всіх. Кулеба запевнив, що "той, хто думає, що зараз на правильному боці історії, той переконається – це не так".

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