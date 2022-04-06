Щоб зупинити Путіна, потрібне газове і нафтове ембарго, – Кулеба

Європа готується до введення нового – вже п'ятого – пакету санкцій проти Росії. Воно включає ембарго на російське вугілля.

Свою подяку ЄС за цей пакет санкцій висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Окрім заборони на вугілля, посилений пакет санкцій включатиме заборону доступу суден до портів ЄС, а також операторів автомобільного транспорту.

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Проте цього недостатньо для того, щоб зупинити Путіна. Кулеба закликав до жорсткіших санкцій, зокрема заборони на імпорт нафти та газу з країни-агресорки.

Щоб зупинити Путіна, знадобиться газове / нафтове ембарго та відключення від SWIFT усіх російських банків. Важкі часи вимагають важких рішень,

– написав Кулеба.

Енергетична залежність Європи

Європейський газовий ринок на 40% складається з російського газу. Загалом країни ЄС забезпечили Росії понад 71% експорту газу: це 155 мільярдів кубометрів. Міжнародне енергетичне агентство оцінило цей обсяг у мінімум 39,4 мільярда доларів.



Скільки газу купує ЄС в Росії / Інфографіка 24 каналу

Країни Європи мають намір скоротити свою газову залежність. Та повна відмова поки що виглядає малоймовірною. Більш вірогідним є нафтове ембарго. Адже США та ще 30 країн погодилися вивільнити зі своїх резервів 60 мільйонів барелів нафти, щоб наситити ринок.

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