Приховані платежі чи відсотки відлякують від кредиту? Розповідаємо, що потрібно знати, щоб взяти кредит на вигідних для себе умовах та підібрати найкращий варіант.

Багато українців з власного досвіду знають, що таке штрафи по кредиту. І часто виною цього є не їхня безвідповідальність, а непрозорі умови кредитування. Журналісти Економіки 24 запитали фахівців Ідея Банку, на що українцям варто звертати увагу, беручи кредит.

По чому оцінювати кредит

Порівнювати кредити в різних банках винятково за критерієм відсоткової ставки – поширена помилка. Варто в комплексі звертати увагу на:

Відсоткову ставку – річний чи щомісячний відсоток, який нараховують на тіло кредиту;

– річний чи щомісячний відсоток, який нараховують на тіло кредиту; Комісію – зверніть увагу, чи є додаткові комісії, в тому числі – при погашенні кредиту;

– зверніть увагу, чи є додаткові комісії, в тому числі – при погашенні кредиту; Страховку – є кредити, за якими страхування життя є обов’язковим.

Дуже часто банки пишуть 0,01% ставки, а всі додаткові витрати "ховають" в комісію і страховку. І тоді вартість кредитних грошей значно зростає і становить далеко не 0,01%,

– пояснюють фахівці Ідея Банку.

Як підібрати кредит

Перш за все, слід виходити з тієї суми, яку Вам буде комфортно платити щомісяця.

Коли ця сума визначена – розраховується максимально (або потрібна) доступна сума кредиту та загальний строк кредитування.

Щодо цілей кредиту – банк не вимагає від вас вказувати, на що ви берете позику. Однак, якщо ви можете підтвердити цільове призначення кредитних коштів, скажімо, ви хочете купити новіше авто, – ви можете отримати від Ідея Банку знижку 10% по кредиту.



Також слід звернути увагу на спосіб погашення, їх є два: ануїтетний і класичний. Ануїтет – це рівні платежі щомісяця. Класика – щомісяця сума платежу зменшується, тому що відсотки за кредитом нараховуються на зменшену суму. Часто, ануїтет може обходитися дорожче, але потрібно враховувати інші умови, наприклад, чи можна погасити кредит достроково при ануїтеті, тощо.

Якщо сума переплати практично однакова – ануїтет може бути просто зручнішим. Тому що легше зафіксувати суму щомісячного платежу, ніж кожен місяць перераховувати, скільки ви винні банку,

– розповідає Оксана Воробйова, начальниця управління маркетингу Ідея Банку.





Експертка додає, що перш ніж брати кредит, клієнту варто ознайомитися з двома документами, де вказані всі вищеперелічені деталі: Оксана Воробйова, начальниця управління маркетингу Ідея БанкуЕкспертка додає, що перш ніж брати кредит, клієнту варто ознайомитися з двома документами, де вказані всі вищеперелічені деталі:

паспорт споживчого кредиту;

договір комплексного банківського обслуговування.

"На старт"

Якщо вам потрібний кредит на невелику суму з малими щомісячними платежами, то підійде кредит "На старт". Це готівковий кредит терміном до 2 років на суму до 30 тисяч гривень.

Це дуже простий та зручний кредит, бо в нього відсутні будь-які додаткові платежі окрім відсоткової ставки.* Щоб оформити кредит, потрібні лише паспорт та ІПН.

"Зустрічна пропозиція"

Якщо у вас вже є кредит в іншому банку, фахівці Ідея Банку рекомендують порівняти умови кредиту з послугою "Зустрічна пропозиція".

Вона дозволяє перекредитуватися на суму до 500 тисяч гривень терміном до 60 місяців. Завдяки перекредитуванню можна значно зменшити переплату за існуючим кредитом.**



До того ж Ідея Банк всім клієнтам, які перекредитувалися за цим продуктом від 40 тисяч гривень, дарує електрочайник.

Детально про послугу перекредитування ми писали у матеріалі Як зробити свої кредити дешевшими: розповідаємо про перекредитування.

Що для цього потрібно

Перекредитуватися на суму до 50 тисяч гривень можна, маючи при собі паспорт та ІПН.

Від 50 до 75 тисяч гривень – потрібно надати ще один документ. Це може бути закордонний паспорт або техпаспорт на автомобіль.

Довідка про доходи потрібна лише при оформленні кредиту на суму від 75 тисяч гривень.

Як оформити кредит

Оформити кредит "На старт" або "Зустрічну пропозицію" можна на сайті Ідея Банку швидко і легко. Рішення щодо видачі кредиту приймуть протягом 1 – 30 хвилин. Також можна особисто прийти в найближче відділення чи зателефонувати за номерами 35-53 або 55-00.

*реальна відсоткова ставка "На старт" – 63,21%.

** відсоткова ставка на перекредитування коштів за продуктом "Зустрічна пропозиція": 52,18 – 77,84%.