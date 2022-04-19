Європейська комісія працює над інструментом у межах ЄС, орієнтованим на довгострокові потреби України, а не над багатостороннім інструментом, позаяк Євросоюз планує сплатити більшу частину витрат.
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На що підуть гроші
З цього фонду країни фінансуватимуть інвестиції та реформи в Україні, погоджені з нашим урядом. Чи будуть це гранти, чи позики – поки невідомо. Також невідома точна сума, оскільки війна ще триває. Сказали лише, що допомога сягне сотень мільярдів євро протягом десятиліть.
- Очікуються, що перші суми, які Європа та світ виділять Україні після війни, підуть на відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими окупантами.
- А також на підтримку надання державних послуг. Україні потрібно 5 – 7 мільярдів доларів на місяць для пенсій та зарплат.
- Розглядається також розширення гарантій для допомоги компаніям, зокрема аграріям. Близько третини підприємств повністю припинили свою діяльність, а 45% скоротили виробництво.
- Нідерланди пропонують спрямувати гроші на створення структур в Україні, які наблизять її до вступу в ЄС.
Відновлення України після війни та можливі репарації обговорюватимуть протягом наступних тижнів. Також важливою темою буде забезпечення того, щоб гроші використали за призначенням. Адже серйозною перешкодою для реалізації плану з відновлення України може стати корупція в нашій державі.
Скільки грошей потрібно Україні
Єврокомісія разом зі Світовим банком проведе ретельну оцінку фінансових потреб України. За оцінками українського уряду, втрати від війни сягнуть понад 1 трильйон доларів. ЄС вже виплатив 600 мільйонів євро (647 мільйонів доларів) пільгових позик з початку війни. Додаткові 600 мільйонів євро можуть надійти цього літа. МВФ схвалив 1,4 мільярда доларів на екстрене фінансування для України.
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