Європейська комісія працює над інструментом у межах ЄС, орієнтованим на довгострокові потреби України, а не над багатостороннім інструментом, позаяк Євросоюз планує сплатити більшу частину витрат.

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На що підуть гроші

З цього фонду країни фінансуватимуть інвестиції та реформи в Україні, погоджені з нашим урядом. Чи будуть це гранти, чи позики – поки невідомо. Також невідома точна сума, оскільки війна ще триває. Сказали лише, що допомога сягне сотень мільярдів євро протягом десятиліть.

Очікуються, що перші суми, які Європа та світ виділять Україні після війни, підуть на відновлення інфраструктури , пошкодженої російськими окупантами.

, пошкодженої російськими окупантами. А також на підтримку надання державних послуг. Україні потрібно 5 – 7 мільярдів доларів на місяць для пенсій та зарплат.

Україні потрібно 5 – 7 мільярдів доларів на місяць для пенсій та зарплат. Розглядається також розширення гарантій для допомоги компаніям , зокрема аграріям. Близько третини підприємств повністю припинили свою діяльність, а 45% скоротили виробництво.

, зокрема аграріям. Близько третини підприємств повністю припинили свою діяльність, а 45% скоротили виробництво. Нідерланди пропонують спрямувати гроші на створення структур в Україні, які наблизять її до вступу в ЄС.

Відновлення України після війни та можливі репарації обговорюватимуть протягом наступних тижнів. Також важливою темою буде забезпечення того, щоб гроші використали за призначенням. Адже серйозною перешкодою для реалізації плану з відновлення України може стати корупція в нашій державі.

Скільки грошей потрібно Україні

Єврокомісія разом зі Світовим банком проведе ретельну оцінку фінансових потреб України. За оцінками українського уряду, втрати від війни сягнуть понад 1 трильйон доларів. ЄС вже виплатив 600 мільйонів євро (647 мільйонів доларів) пільгових позик з початку війни. Додаткові 600 мільйонів євро можуть надійти цього літа. МВФ схвалив 1,4 мільярда доларів на екстрене фінансування для України.

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