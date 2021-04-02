Що впливає на розмір пенсій в Україні: пояснює Мінсоцполітики

Джерело:Громадське радіо
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла ЗМІ про розмір максимальної та мінімальної пенсії в Україні. Також Лазебна відмітила, як стаж впливатиме на виплати пенсіонерів.
В Україні отримують пенсію менше ніж 2 тисячі гривень 1,8 мільйона українців. Проте, міністерка одразу ж наголосила, що у минулому 2020 році ця цифра становила 4,2 мільйона населення.
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Ми більшу частину перевели за цю ганебну межу. І надалі над цим працюємо,
– відмітила Лазебна.
Стаж з 2000 року враховується тільки тоді, якщо за нього були сплачені страхові внески, тобто за принципом страхової солідарної системи.
Немає стажу в людини, але є право — ми платимо цю суму, але її індексуємо два рази на рік — у липні та в грудні. Не набагато, по можливостях, але це робимо,
– розповіла Лазебна.
Також з 1 квітня 2021 року українця підвищили пенсійний вік та висунули нові вимоги до стажу. Тепер жінки зможуть йти на заслужений відпочинок з 60 років.
Детальніше В Україні з 1 квітня підвищили пенсійний вік та зросли надбавки до виплат
Лазебна вважає, що в Україні повинна бути індексація пенсій за одним уніфікованими правилом для всіх пенсіонерів. Тобто не може такого бути, коли мінімальні пенсії індексуються, а максимальні ні.
В Україні немає пенсій більше ніж 17,690 гривень. Міністерка відмітила, що уряд виправив вже винятки для окремих категорій в новому законопроєкті.Нагадаємо! 22 лютого 2021 року Кабмін схвалив постанову № 127 "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році", що передбачає проведення індексації пенсій з 1 березня 2021 року.
Пенсійний фонд України повідомив, що на пенсійні виплати у квітні спрямовано 1,5 мільярдів гривень.Платите по відсотках більше, ніж взяли у кредит? З послугою "Зустрічна пропозиція", гасити кредити легко та просто. Заповніть заявку на сайті Ідея Банку і працівники зв’яжуться з вами.