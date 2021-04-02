Що впливає на розмір пенсій в Україні: розповіла міністерка Мінсоцполітики Лазебна
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла ЗМІ про розмір максимальної та мінімальної пенсії в Україні. Також Лазебна відмітила, як стаж впливатиме на виплати пенсіонерів.
Джерело:Громадське радіо
Рівень пенсій в Україні
В Україні отримують пенсію менше ніж 2 тисячі гривень 1,8 мільйона українців. Проте, міністерка одразу ж наголосила, що у минулому 2020 році ця цифра становила 4,2 мільйона населення.
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Ми більшу частину перевели за цю ганебну межу. І надалі над цим працюємо,
– відмітила Лазебна.
Стаж
Стаж до 2000 року враховує:
- службу в армії,
- навчання в вищих навчальних закладах.
Стаж з 2000 року враховується тільки тоді, якщо за нього були сплачені страхові внески, тобто за принципом страхової солідарної системи.
Розмір пенсій
- 1769 гривень – отримують ті, хто немає стажу.
- 2200 гривень – отримують ті, хто має повний страховий стаж.
- 2400 гривень – отримують ті, кому 65 років.
- 2600 гривень – отримують пенсіонери, яким за 80.
Немає стажу в людини, але є право — ми платимо цю суму, але її індексуємо два рази на рік — у липні та в грудні. Не набагато, по можливостях, але це робимо,
– розповіла Лазебна.
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