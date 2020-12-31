Що впливатиме на інфляцію на початку 2021 року: прогноз Мінекономіки
На початку 2021 року на рівень споживчої інфляції впливатимуть декілька чинників. Зокрема, переорієнтація населення на товари першої необхідності та утримання від зайвих витрат.
Про те, що впливатиме на ціни у І кварталі 2021 року, йдеться в огляді Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
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Стимулюватимуть зростання цін
- чинники монетарного та адміністративного характеру: підвищення тарифів, зокрема на електроенергію, природний газ;
- висока собівартість виробництва під впливом сезонності на продовольчому ринку.
Водночас, наголошують у Мінекономіки, посилення такого чинника як утримання від значних витрат на тлі епідемії COVID-19 частково компенсуватиме дію інфляційних чинників.
Передбачувана і стримана динаміка обмінного курсу гривні загалом не спотворюватиме ціноутворення на споживчому ринку,
– йдеться в огляді.
Нагадаємо, Нацбанк очікує прискорення інфляції через бюджетні витрати наприкінці 2020 року.
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