На початку 2021 року на рівень споживчої інфляції впливатимуть декілька чинників. Зокрема, переорієнтація населення на товари першої необхідності та утримання від зайвих витрат.

Про те, що впливатиме на ціни у І кварталі 2021 року, йдеться в огляді Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

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Стимулюватимуть зростання цін

чинники монетарного та адміністративного характеру: підвищення тарифів, зокрема на електроенергію, природний газ;

висока собівартість виробництва під впливом сезонності на продовольчому ринку.

Водночас, наголошують у Мінекономіки, посилення такого чинника як утримання від значних витрат на тлі епідемії COVID-19 частково компенсуватиме дію інфляційних чинників.

Передбачувана і стримана динаміка обмінного курсу гривні загалом не спотворюватиме ціноутворення на споживчому ринку,

– йдеться в огляді.

Нагадаємо, Нацбанк очікує прискорення інфляції через бюджетні витрати наприкінці 2020 року.

Довідка. У Державному бюджеті на 2021 рік закладений рівень інфляції на рівні 7,3%. Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів. Більше про показники, які передбачили в головному фінансовому документі України, читайте за посиланням.



Держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу