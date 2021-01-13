У 2020 році загальний товарообіг України становив 103,4 мільярда доларів. Це на 7 мільярдів менше, аніж було у 2019 році.

Обсяг імпорту також зменшився. Від початку січня до кінця грудня 2020 року в Україну імпортували товарів на 54,2 мільярда доларів. Це на 10,3% менше, аніж у 2019 році. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

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Упродовж 2020 року Україна експортувала товарів на 49,2 мільярда доларів (на 1,7% менше, ніж було у 2019 році).

Різниця між експортом та імпортом (сальдо) було від'ємним. Воно становило 5 мільярдів.

З яких країн найактивніше імпортували до України

Китай – на 8,3 мільярда доларів;

Німеччина – на 8,3 мільярда доларів;

Росія – на 4,6 мільярда доларів.

У які країни найактивніше експортували з України

Китай – на 7,1 мільярда доларів;

Польщу – на 3,3 мільярда доларів;

Росію – 2,7 мільярда доларів.

Найбільше Україна експортує такі товари

Зернові – на 9,4 мільярда доларів;

чорні метали – на 7,7 мільярда доларів;