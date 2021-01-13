Зменшився на мільярди: що варто знати про товарообіг України у 2020 році
У 2020 році загальний товарообіг України становив 103,4 мільярда доларів. Це на 7 мільярдів менше, аніж було у 2019 році.
Обсяг імпорту також зменшився. Від початку січня до кінця грудня 2020 року в Україну імпортували товарів на 54,2 мільярда доларів. Це на 10,3% менше, аніж у 2019 році. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Державної митної служби України.
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Упродовж 2020 року Україна експортувала товарів на 49,2 мільярда доларів (на 1,7% менше, ніж було у 2019 році).
Різниця між експортом та імпортом (сальдо) було від'ємним. Воно становило 5 мільярдів.
З яких країн найактивніше імпортували до України
- Китай – на 8,3 мільярда доларів;
- Німеччина – на 8,3 мільярда доларів;
- Росія – на 4,6 мільярда доларів.
У які країни найактивніше експортували з України
- Китай – на 7,1 мільярда доларів;
- Польщу – на 3,3 мільярда доларів;
- Росію – 2,7 мільярда доларів.
Найбільше Україна експортує такі товари
- Зернові – на 9,4 мільярда доларів;
- чорні метали – на 7,7 мільярда доларів;
- жири та олії тваринного або рослинного походження – на 5,8 мільярда доларів.
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