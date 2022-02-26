Що таке SWIFT для Росії: наслідки відключення

Усі країни погодилися відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT. Технічна підготовка до такого кроку вже розпочалася.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у фейсбуці.

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Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції,

– написав міністр.

Що таке SWIFT SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її використовують понад 11 000 фінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень. Щодня через систему проходять транзакції на трильйони доларів. Це найважливіша фінансова система у світі, вона контролюється центральними банками Європи, США, Канади та Японії.

Значення системи SWIFT для Росії

За даними Російської національної асоціації SWIFT:

користувачами SWIFT в Росії є понад 300 провідних банків і організацій;

понад половина російських кредитних організацій представлені у SWIFT, вони здійснюють 80% розрахунків;

Росія входить в топ країн за кількістю користувачів платформи.

Які наслідки відчує Росія після відключення

Відключення Росії від мережі спричинить серйозні проблеми в її економіці, оскільки обмежить доступ країни до світових фінансових ринків. В теорії Росія і далі зможе надсилати гроші через банки, які не потрапили під санкції. Але платіжні документи доведеться надсилати поштою чи в інший незручний та ненадійний спосіб.

Заборона ускладнить російським компаніям і звичайним громадянам платити за імпортовані товари або отримувати гроші за експорт товарів. Найбільше це вдарить по нафтогазовому сектору. Це також обмежить можливість росіян інвестувати або брати позики за кордоном.

Платежі усередині Росії не зупиняться, оскільки вони мають свою платіжну систему. Торгуватимуть з Китаєм, у них своя система. Залишиться також екзотика – платежі за готівку, крипту, золото, інші системи. Але факт залишається фактом, платежі з цивілізованим світом їм різко ускладняться,

– наголосив народний депутат Данило Гетманцев.

Це рішення також спричинить ланцюговий ефект: інвестори виходитимуть з країни, а компанії переїжджатимуть за кордон.

Нагадаємо, що раніше 2 країни потрапляли під виключення із системи SWIFT: Іран та Північна Корея. За підрахунками, зовнішня торгівля Ірану впала на 30% через відключення.

У Росії є альтернативи:

використовувати інші канали для переказу коштів та обробляти платежі через банки, на які не накладені санкції;

використовувати власну платіжну систему SPFS.

Але жоден зі спосіб не забезпечить і близько того обсягу транзакцій та безпеки, які пропонує система SWIFT.

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