Що таке сертифікація ISO: як її отримати та кому вона вигідна

Що таке ISO

ISO — це низка певних регламентів, які спрямовані на контроль управлінської діяльності компанії. Наприклад, документообіг, матеріальна база, ресурси та інші виробничі процеси.

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Угоду про галузеві стандарти підписали ще в 1946 році. Зараз у її рамах діє 21 тис. стандартів, які стосуються практично всіх аспектів ведення бізнесу й технологій. Їхнім розробленням та впровадженням займається Міжнародна організація зі стандартизації (IOS, International Organization for Standardization), до якої входять партнери зі 165 країн. Вона створена для спрощення міжнародного обміну товарами й послугами, а також кооперації в науковій, технологічній та економічній сферах.

Для чого знадобилися міжнародні стандарти? Уявіть, що ви подорожуєте з України до Польщі на велосипеді. В іншій країні велосипед ламається, і вам потрібні кріпильні деталі...

Система ISO гарантує, що в будь-якій спеціалізованій польській крамниці ви зможете підібрати болти та гайки, які підійдуть для ремонту. Виробники велосипедів і компонентів домовилися про єдині стандарти, щоби вам було комфортно в будь-якій країні.

Найвідоміша лінійка стандартів — ISO 9000. У загальних рисах, це прийнятий учасниками організації консенсус із приводу управлінських практик на виробництві, які потрібні для забезпечення належної якості товарів.

Компанія, що відповідає стандарту, дотримується певних норм і правил в організації технологічних і бізнес-процесів, які гарантують встановлену якість продукції або послуги.

Насамперед це сигнал споживачам. Вони будуть впевнені, що вся вироблена продукція випускається відповідно до прийнятих норм і що вони використовують якісний, безпечний товар.

Водночас сама компанія зможе застосувати на практиці міжнародні напрацювання для підвищення ефективності системи управління. Проходження сертифікації ISO допоможе раціонально використовувати ресурси й підвищити конкурентоспроможність організації будь-якого розміру.

До чого тут BPM

Business Process Management (BPM) — це управління бізнес-процесами. BPM допомагає моделювати, виконувати, моніторити та оптимізовувати бізнес-процеси організації, а згодом і працювати ефективно, результативно та злагоджено та підвищувати якість обслуговування зовнішніх і внутрішніх клієнтів компанії.

BPM застосовується для управління основними й допоміжними бізнес-процесами. Перші орієнтовані на створення головного продукту — наприклад, на розроблення і продажі. Другі — на підтримку основних процесів: бухгалтерія, закупівлі, HR тощо.

У BPM немає жорстких правил і стандартів. Загальні підходи до процесного управління вироблені такими організаціями, як BPM Institute і Workflow Management Coalition. У практиці BPM також використовуються методи "ощадливого виробництва" (Lean) і рекомендації серії стандартів ISO — тому компаніям, які запроваджують у себе BPM-системи, легше отримати сертифікат ISO та пройти всі їхні перевірки.

В Україні працює кілька BPM-систем, які можна впровадити прямо зараз.

Наприклад, Scriptum BPM. Вона автоматизує та підвищує ефективність бізнес-процесів, дозволяє швидко й без особливих витрат розв'язувати проблеми бізнесу. Серед них — інтеграція між собою старих систем компанії, автоматизування процесів, прискорення взаємодії тощо.

Або Elma. Вона має гнучкий вибір виконавців завдань, різні сценарії запуску процесів, інтеграцію з іншими системами. Також BPM-система дозволяє моделювати бізнес-процеси, здійснювати їхній моніторинг, виявляти вузькі місця й точки поліпшення.

Як отримати сертифікат ISO

Перед тим, як подати запит на отримання сертифіката, компанія-виробник має підготувати та зібрати певну документацію (ліцензії, ІПН, статут, реквізити, склад підприємства тощо), а також пройти перевірку управлінської системи.

Це дасть можливість визначити невідповідності в наявній системі управління й застосувати низку рекомендацій щодо реорганізації компанії, які допоможуть вивести її на належний рівень.

Потім йде наступний етап сертифікації. Компанія подає заявку та пакет необхідних документів в орган зі сертифікації, де їх вивчають експерти. Вони формують висновок, у якому зазначено, чи відповідає компанія вимогам ISO.

Сертифікація допомагає бізнесу розвиватися, підвищує конкурентну здатність та є однією з переваг для отримання тендерів.

8 причин отримати сертифікат ISO

Збільшить прибуток компанії. Виведе організацію на новий рівень. Допоможе розвинути міжнародні зв'язки. Дозволить брати участь у державних і приватних тендерах. Підвищить репутацію компанії в очах споживачів і конкурентів. Підніме ефективність управлінської системи. Скоротить та оптимізує витрати компанії в разі низькоякісного або бракованого товару. Збільшить інвестиційну привабливість підприємства.

Автор: Олексій Симончук