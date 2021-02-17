На що найбільше скаржились українці до НБУ: результати звіту держструктури

17 лютого 2021 , 16:19
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Джерело:

Національний банк України

Національний банк України отримав та опрацював 33 550 звернень громадян, про що повідомив у своєму звіті. Які теми були найпопулярнішими та на кого скаржились українці найбільше – далі у матеріалі.

Згідно з даними, що оприлюднив НБУ у звіті "Про результати роботи зі зверненнями споживачів фінансових послуг" за 2020 рік, майже у 40% письмових звернень були виявлені ознаки порушень прав споживачів.

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Права споживачів порушувались через:

  • агресивну поведінку колекторів;
  • порушення правил обробки персональних даних споживачів;
  • нав’язування додаткових послуг: оформлення кредитної картки під час отримання пенсійної чи зарплатної, страхування життя під час обміну валют тощо;
  • зміна тарифів на обслуговування рахунку в банку без попередження споживача;
  • неправомірні нарахування відсотків, комісій, штрафів та пені за кредитними договорами;
  • внесення неправомірних пунктів до тексту договору та порушення норм законодавства України.

Теми звернень

Найпоширенішою темою у зверненнях споживачів стала робота небанківських фінансових установ, а саме:

  • відносини за кредитами – 3 064 звернень,
  • колекторська діяльність – 2 171 звернення,
  • відносини за обов’язковими видами страхування – 1 271 звернення,
  • відносини з кредитними спілками – 326,
  • відносини за добровільними видами страхування – 228,
  • обробки персональних даних – 189,
  • інші питання – 740 звернень.

Письмові звернення громадян стосовно роботи банків:

  • відносини за кредитними договорами – опрацьовано 2 690 письмових звернень,
  • електронні платіжні засоби та розрахунки – 1 594 звернень,
  • якість обслуговування в банках – 946 звернень,
  • відносини за депозитними договорами – 391 звернення,
  • інші питання – 779 звернень.

Статистика звіту

  • 9 тисяч звернень стосовно працюючих банків
  • 6 тисяч – робота небанківських фінансових установ
  • 2 тисячі – банки, що перебувають у процесі ліквідації

Українці відправили звернення та скарги у письмовому вигляді (15 904 звернень) та дзвонили телефоном з питань кредитування, поширення та обробки персональних даних під час колекторської діяльності, грошового обігу, отримання довідок, роботи НБУ.

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