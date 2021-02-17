На що найбільше скаржились українці до НБУ: результати звіту держструктури

Національний банк України отримав та опрацював 33 550 звернень громадян, про що повідомив у своєму звіті. Які теми були найпопулярнішими та на кого скаржились українці найбільше – далі у матеріалі.
Згідно з даними, що оприлюднив НБУ у звіті "Про результати роботи зі зверненнями споживачів фінансових послуг" за 2020 рік, майже у 40% письмових звернень були виявлені ознаки порушень прав споживачів.
Права споживачів порушувались через:
- агресивну поведінку колекторів;
- порушення правил обробки персональних даних споживачів;
- нав’язування додаткових послуг: оформлення кредитної картки під час отримання пенсійної чи зарплатної, страхування життя під час обміну валют тощо;
- зміна тарифів на обслуговування рахунку в банку без попередження споживача;
- неправомірні нарахування відсотків, комісій, штрафів та пені за кредитними договорами;
- внесення неправомірних пунктів до тексту договору та порушення норм законодавства України.
Теми звернень
Найпоширенішою темою у зверненнях споживачів стала робота небанківських фінансових установ, а саме:
- відносини за кредитами – 3 064 звернень,
- колекторська діяльність – 2 171 звернення,
- відносини за обов’язковими видами страхування – 1 271 звернення,
- відносини з кредитними спілками – 326,
- відносини за добровільними видами страхування – 228,
- обробки персональних даних – 189,
- інші питання – 740 звернень.
Письмові звернення громадян стосовно роботи банків:
- відносини за кредитними договорами – опрацьовано 2 690 письмових звернень,
- електронні платіжні засоби та розрахунки – 1 594 звернень,
- якість обслуговування в банках – 946 звернень,
- відносини за депозитними договорами – 391 звернення,
- інші питання – 779 звернень.
Статистика звіту
- 9 тисяч звернень стосовно працюючих банків
- 6 тисяч – робота небанківських фінансових установ
- 2 тисячі – банки, що перебувають у процесі ліквідації
Українці відправили звернення та скарги у письмовому вигляді (15 904 звернень) та дзвонили телефоном з питань кредитування, поширення та обробки персональних даних під час колекторської діяльності, грошового обігу, отримання довідок, роботи НБУ.
Маєте кілька кредитів? Об’єднайте їх в один щомісячний платіж з лояльними умовами. Залиште заявку на кредит "Зустрічна пропозиція" від
IdeaBank
.