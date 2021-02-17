На що найбільше скаржились українці до НБУ: результати звіту держструктури

Національний банк України отримав та опрацював 33 550 звернень громадян, про що повідомив у своєму звіті. Які теми були найпопулярнішими та на кого скаржились українці найбільше – далі у матеріалі.

Згідно з даними, що оприлюднив НБУ у звіті "Про результати роботи зі зверненнями споживачів фінансових послуг" за 2020 рік, майже у 40% письмових звернень були виявлені ознаки порушень прав споживачів.

Права споживачів порушувались через:

агресивну поведінку колекторів;

порушення правил обробки персональних даних споживачів;

нав’язування додаткових послуг: оформлення кредитної картки під час отримання пенсійної чи зарплатної, страхування життя під час обміну валют тощо;

зміна тарифів на обслуговування рахунку в банку без попередження споживача;

неправомірні нарахування відсотків, комісій, штрафів та пені за кредитними договорами;

внесення неправомірних пунктів до тексту договору та порушення норм законодавства України.

Теми звернень

Найпоширенішою темою у зверненнях споживачів стала робота небанківських фінансових установ, а саме:

відносини за кредитами – 3 064 звернень,

колекторська діяльність – 2 171 звернення,

відносини за обов’язковими видами страхування – 1 271 звернення,

відносини з кредитними спілками – 326,

відносини за добровільними видами страхування – 228,

обробки персональних даних – 189,

інші питання – 740 звернень.

Письмові звернення громадян стосовно роботи банків:

відносини за кредитними договорами – опрацьовано 2 690 письмових звернень,

електронні платіжні засоби та розрахунки – 1 594 звернень,

якість обслуговування в банках – 946 звернень,

відносини за депозитними договорами – 391 звернення,

інші питання – 779 звернень.

Статистика звіту

9 тисяч звернень стосовно працюючих банків

6 тисяч – робота небанківських фінансових установ

2 тисячі – банки, що перебувають у процесі ліквідації

Українці відправили звернення та скарги у письмовому вигляді (15 904 звернень) та дзвонили телефоном з питань кредитування, поширення та обробки персональних даних під час колекторської діяльності, грошового обігу, отримання довідок, роботи НБУ.