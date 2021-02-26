Що руйнує ваш сімейний бюджет: 5 найпоширеніших помилок

Сімейний бюджет головна і невіддільна частина нашого повсякденного життя. Тому пропонуємо п'ять найпоширеніших помилок, уникнувши яких ви підвищите рівень своєї фінансової грамотності та навчитеся краще управляти спільними сімейними фінансами.

1. Відсутність плану

Відсутність плану найперша та найпоширеніша помилка під час ведення сімейного бюджету. Адже, не прописуючи чітко важливі моменти ви ризикуєте залишитись без фінансів, або ж у скрутному становищі у кінці місяця.

До теми Шість аргументів чому варто вести сімейний бюджет

Тому якщо не знаєте з чого розпочати та як діяти, прописуючи план бюджету на найближчий час, то варто слідувати наступним пунктам:

Обов’язкові витрати – сюди може входити ваша орендна плата, комунальні послуги, навчання, мобільний зв’язок тощо. Загалом, усе те, що нагально потрібно оплатити, отримавши зарплатню.

Необхідні витрати – це їжа, ліки, витрати на транспорт. Тобто ті витрати без яких вам буде важко комфортно почуватись протягом місяця.

Додаткові нерегулярні витрати – кошти на день народження колеги, обстеження у лікаря, гроші на штори у школу, тощо.

Необов’язкові витрати – шопінг, розваги, відпочинок.

2. Життя без заощаджень

Ніхто з нас не застрахований від форс-мажорів та непередбачуваного скрутного фінансового становища. Проте, якщо ви подумаєте про фінансову подушку завчасно, то вочевидь вам вдасться уникнути подібної ситуації. Тож наступного разу, як отримаєте зарплатню відкладіть хоча б 10% від отриманої суми. Така звичка зіграє вам на користь та вбереже від фінансової скрути. Адже, якщо ви залишитесь раптово без фінансів, то вам не доведеться "тонути" у боргах.

3. Безконтрольні трати

Безконтрольні витрати – це перш за все відсутність звички діяти за планом, або ж слідувати заздалегідь прописаним цілям. Подібна звична настільки поширена, що цю помилку важко було не виділити окремим пунктом. Більшість з нас полюбляє купити каву з собою по дорозі на роботу, або ж прогулюючись парком після навчання. Здавалось би ну як одна філіжанка кави здатна вплинути чималою мірою на наш бюджет. Проте, якщо порахувати скільки таких нібито незначних філіжанок кави ви купуєте кожного місяця, то набігає чимала сума врешті-решт.

У пригоді, на шляху до позбавлення від подібної звички, можуть стати мобільні додатки, що допоможуть контролювати ваш бюджет.

Корисно Найкращі додатки на смартфон, які допоможуть контролювати витрати

4. Відсутність довгострокових цілей

Якщо ви не ставите собі конкретних цілей з конкретними термінами та сумами, які потрібно відкласти в ці терміни, – мрії ризикують залишитися лише мріями. Адже у вас не буде конкретних цілей заради яких буде бажання заощадити та й загалом покращити власне фінансове становище.

Тож, щоб ваші мрії обов’язково здійснились ви повинні скласти умовний план дій, де чітко розписати скільки вам потрібно грошей та за який проміжок часу ви зможете їх накопичити. Таким чином вам буде не лише легше накопичити потрібну суму, адже ви будете чітко розуміти скільки вам потрібно, а й зможете перетворити власні мрії у реальність.

5. Впадання в крайнощі

Досить часто, у погоні за тим, щоб заощадити якомога більше та швидше, ми здатні впадати у крайнощі, відмовляючи собі у всіх радощах життя. Такий радикалізм з часом здатен зробити вас нещасним і як результат ви не отримаєте задоволення від ваших заощаджень. Тож до всього варто підходити з розумом. І якщо того вимагає ситуація, то відхилитись від одного з пунктів прописаного вами бюджету, бо тоді ви ризикуєте провести все життя у постійних обмеженнях, відкладаючи насолоду від життя на потім.