Що робити українцям, які досі не отримали 6 500 гривень за "єПідтримкою"

Українці, які подали заявку на виплату внаслідок війни в рамках програми "єПідтримка", ще не всі отримали свої 6 500 гривень. У Мінекономіки пояснили, що робити.

Отримати гроші повинні ті українці, які встигли подати відповідну заяву до 31 березня в застосунку "Дія". У них має бути відображений статус "Заявку надіслано успішно".

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Коли прийдуть гроші

Найближчим часом гроші перерахують українцям, які успішно потрапили до реєстрів програми "єПідтримка" у період з 23 по 31 березня. Це вже останній етап виплат.

Якщо людина подала заявку раніше, тобто з 7 по 22 березня, і досі не отримала виплату, то потрібно про себе нагадатися. Щоб з'ясувати причини ненарахування грошей:

можна звернутися до банку, де оформлена картка "єПідтримка";

або звернутися у Мінцифри.

Ті, хто не встиг подати заявку або отримали відмову у поданні, не можуть розраховувати на допомогу в рамках програми "єПідтримка".

Нагадаємо, що всі виплати повинні були надійти до 10 квітня. Але багато українців почали скаржитися, що так і не отримали кошти. Банки заявили, що проблема не в них – як тільки вони отримують гроші від Мінекономіки, одразу їх перераховують клієнтам. Відповідно були затримки по фінансуванню програми.

Допомога ВПО

Поряд із цією програмою в Україні також діє допомога внутрішньо переміщеним особам розміром 2 – 3 тисячі гривень. По її виплатах також були затримки. Також з травня обмежили перелік осіб, які можуть розраховувати на таку допомогу. Її можуть отримати люди лише з тих територій, в які зараз небезпечно повертатися та ті, чиє житло пошкодили окупанти.

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